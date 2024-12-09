amJetso送元朗廣場聖誕禮品套裝

🎄 ✨ 今個聖誕，元朗廣場為大家帶嚟超華麗聖誕舞會！加拿大插畫家精心設計夢幻舞台，配上可愛小老鼠Twinkle同埋聖誕老人，一齊跳舞！🐭💃
💫 聖誕消費優惠全攻略：
- 「冬日聖誕二重賞」消費滿HK$6,000即賺HK$500電子優惠券
- 「新地冬日消費大抽獎」有機會贏取最新電動房車
- 「冬日感謝祭」限定1折換購Apple iPad、Dyson等熱門產品
- 換領2025 新地商場 x Circus Boy Band 限定版年曆
🎪 精彩活動：
- 12月21-26日、31日聖誕除夕嘉年華：精彩表演如芭蕾舞、魔術、雜技等將輪番上陣，又有攤位遊戲，歡度聖誕
- 12月26日 舞蹈新星Christmas Party：小朋友們展現舞技，帶嚟充滿活力嘅聖誕演出！
- 12月13-19日冬日聖誕Pop-up Store：集結唔同特色嘅攤檔，包括聖誕精品、手作產品、送禮糖果、香醇美酒及美食等
-
獎品：元朗廣場聖誕禮品套裝，包括：
1. 2025 新地商場 x Circus Boy Band 限定版年曆
2. Lindt瑞士蓮牛奶軟心朱古力禮盒裝
3. La Mere Poulard禮盒裝 (250g)
名額：15個
參加方法：
- 成為am730會員
- like am730 Facebook專頁 及 Life730 Facebook專頁
- 追蹤 am730 WhatsApp頻道並開啟通知(右上角鐘仔)
- 填妥表格