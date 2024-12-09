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2024-12-09 15:04:22

amJetso送元朗廣場聖誕禮品套裝

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🎄 今個聖誕，元朗廣場為大家帶嚟超華麗聖誕舞會！加拿大插畫家精心設計夢幻舞台，配上可愛小老鼠Twinkle同埋聖誕老人，一齊跳舞！🐭💃

💫 聖誕消費優惠全攻略：

  • 「冬日聖誕二重賞」消費滿HK$6,000即賺HK$500電子優惠券
  • 「新地冬日消費大抽獎」有機會贏取最新電動房車
  • 「冬日感謝祭」限定1折換購Apple iPadDyson等熱門產品
  • 換領2025 新地商場 x Circus Boy Band 限定版年曆

🎪 精彩活動：

  • 1221-26日、31日聖誕除夕嘉年華：精彩表演如芭蕾舞、魔術、雜技等將輪番上陣，又有攤位遊戲，歡度聖誕
  • 1226 舞蹈新星Christmas Party：小朋友們展現舞技，帶嚟充滿活力嘅聖誕演出！
  • 1213-19日冬日聖誕Pop-up Store：集結唔同特色嘅攤檔，包括聖誕精品、手作產品、送禮糖果、香醇美酒及美食等
  •  

獎品：元朗廣場聖誕禮品套裝，包括：

1. 2025 新地商場 x Circus Boy Band 限定版年曆

2. Lindt瑞士蓮牛奶軟心朱古力禮盒裝

3. La Mere Poulard禮盒裝 (250g)

名額：15

 

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