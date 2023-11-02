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2023-11-02 09:30:00

amJetso送城景國際 City Café花膠‧生蠔‧海鮮自助晚餐

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amJetso送城景國際 City Café花膠‧生蠔‧海鮮自助晚餐

City Café 11月起呈獻全新「花膠‧生蠔‧海鮮自助晚餐」，以矜貴花膠、生蠔及扇貝等打造豐富的海鮮盛宴，推介美饌包括鮮蠔杯 配 百香果爆爆珠柚子醋、四色焗生蠔、花膠蟹子醬焗大蝦、錫紙焗荷蘭梭鱸魚伴花膠及鮮蝦慕思 伴 龍蝦汁、酥炸培根廣島生蠔 配 黑松露菌汁、金蒜銀絲蒸扇貝、黑椒豬手生蠔煲等，每位客人更可獲贈「花膠芝士野菌焗蘇格蘭珍寶扇貝」一客。另亦源源供應空運生蠔、凍蝦、藍青口及日式刺身如北海道帶子、三文魚、金槍魚及甜蝦等。

 

凡出示城景國際官方網頁之優惠惠顧自助晚餐，尊享低至78折優惠，優惠價成人淨價$398起，5歲或以下免費，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。

 

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必食推介：

  • 花膠芝士野菌焗蘇格蘭珍寶扇貝（每位一客）- 大廚將扇貝從殼拆出，將其調味後煎香備用。將野菌炒香置於殼內，再將扇貝及預先以上湯熬製之花膠放於野菌上，最後把芝士汁淋上再放入焗爐焗至金黃色。扇貝的清甜配上質感綿滑具嚼勁的花膠，加上經焗製之Creamy芝士汁香氣四溢，讓菜式鮮味無比，食味層次均令人一試難忘。

 

  • 花膠蟹子醬焗大蝦 - 大廚先將大蝦開邊煎香，並鋪上特製的蟹籽花膠醬焗至金黃。經過焗製之大蝦細滑、鮮味、口感兼而有之，令人齒頰留香，想一再品嚐。

 

  • 四色焗生蠔 - 大廚選用韓國生蠔製作，款式包括煙肉焗生蠔、莧菜焗生蠔、蒜蓉焗生蠔和芝士焗生蠔。配料醬汁各具獨特風味，色彩繽紛吸引，經過焗製之生蠔特別鮮甜味美，刺激味蕾。

 

  • 錫紙焗荷蘭梭鱸魚伴花膠及鮮蝦慕思伴龍蝦汁 先將來自荷蘭的可持續發展海鮮－梭鱸魚起骨及去皮，將以鮮蝦打成之慕絲釀入梭鱸魚塊之間並煎至七成熟，放入香草、龍蝦汁及花膠後，再用錫紙包裹著焗至入味。錫紙不但有效保存食材水份，亦能將花膠及龍蝦汁的精華鎖在梭鱸魚中，讓梭鱸魚特別冶味嫩滑

 

花膠芝士野菌焗蘇格蘭珍寶扇貝 resized

花膠蟹子醬焗大蝦 resized

四色焗生蠔3 resized

 

 

其他美饌推介包括：花膠羽衣甘藍軟殼蟹香芒米紙卷、鮮蠔杯配百香果爆爆珠柚子醋、酥炸培根廣島蠔配黑松露菌汁、新英倫鮮珍珠蠔周打湯、龍蝦汁帶子土豆梳乎里、鮮蠔扇貝海鮮牛肝菌意大利飯、金蒜銀絲蒸扇貝、黑椒豬手生蠔煲等。除了一系列的海鮮美饌外，City Café更設新鮮沙律吧，超過10款沙律配搭，清新又開胃；開放式廚房無限量供應各式天婦羅炸物、煎海鮮、香草燒羊仔鞍等，更特別呈獻堂煎和風蒜片炒黑毛和牛粒，配搭出色，保證新鮮熱辣。

City Café 亦推出多款精緻甜品，推介包括自家製朱古力爆炸脆皮餅、黑白朱古力旋風慕思、栗子乳酪木糠布甸、芝士或巧克力班戟梳乎厘等。加上多種口味的Movenpick雪糕，以及無限添飲果汁、紅白餐酒及啤酒，為你的晚餐劃上完美句號。

 

City Café - 花膠‧生蠔‧海鮮自助晚餐

供應期：2023111日至123日，晚上6時半至9時半

　 　 成人 長者 小童
星期一至四
(公眾假期除外)		 原價 HK$528 HK$498 HK$388
優惠價 HK$398 HK$368 HK$288
星期五至日及公眾假期 原價 HK$548 HK$518 HK$388
優惠價 HK$428 HK$388 HK$288
優惠詳情：
• 出示城景國際官方網頁優惠，可尊享以上優惠價 (https://bit.ly/cvDinnerBuffet2311)
• 免加一服務費
• 生日優惠：客人可於生日正日以及前後三天尊享生日蛋糕半磅。生日優惠須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件
• 小童: 6-12歲／長者: 60歲或以上 (需出示身份證明文件)

更多詳情

查詢及訂座電話：2783 3287

WhatsApp5723 3083

網上預訂：http://bit.ly/cvCCRev

址：香港九龍窩打老道23號城景國際1 (港鐵油麻地站A2出口)

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送出獎品：城景國際 City Café花膠‧生蠔‧海鮮自助晚餐（成人1位）

名額：2

截止日期: 2023118

 

>>按此參加<<

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