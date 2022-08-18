amjetso送大埔超級城夏日禮品包

送出獎品：大埔超級城夏日禮品包（包括：Steel Panda Studio夏日環保隨行餐具套裝、夏日摺疊環保袋、Mask Lab 漸變色口罩及The Body Shop 粉紅葡萄柚活力沐浴膠(250ml)，價值$500）

參加方法：

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就有機會可以贏取大埔超級城夏日禮品包

條款及細則：

- 截止日期：2022年8月25日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

大埔超級城特意打造1,500平方呎的「夏日型遊海底世界」體驗館，結合創意互動科技與海洋生物的教育基地，帶來5個必玩互動體驗專區，包括「海洋先鋒潛艇」、「巨型空中飛魚」、「遙控深海魚體驗」、「互動體感人造沙灘」及「鯨魚探險區」等，讓大家體驗藍色大海之美，一齊度過「Chill」爽暑假！此外，商場更重磅推出多個消費獎賞活動，顧客憑電子消費券於場內消費，盡享多重購物禮遇包括「夏日感謝月」低至HK$1換購限量潮物及「消費券多重賞」等，今個暑假盡情消費享樂！

3大激賞優惠，包括低至HK$1入手全場逾千件潮流家電、生活百貨及美妝產品， 並分階段陸續推出，例如HK$1 iPad Air、 HK$1 氣炸鍋 、HK$1纖面排毒美顏儀、HK$100空氣清新機 、HK$60按摩槍 及HK$200 健康蒸煮氣炸鍋等；於8月6日至9月12 日(逢星期六、日及公眾假期)推廣期內，會員憑「預留証」於大埔超級城，以指定6大電子消費券領取平台，消費滿HK$800可換領HK$2️0️0️電子購物/餐飲優惠券；消費滿HK$2,000換領HK$60️0️電子購物/餐飲優惠券；特選尊貴會員憑「預留證」消費滿HK$10,000即可換領HK$10,00️0️電子購物優惠券，高達100%回贈，優惠倍增停不了！此外， 會員於8月7日至10月31日內於大埔超級城，以指定電子消費券領取平台消費滿指定金額，及於推廣期內登記積分，有機會競逐最高消費獎賞，獨贏十萬元積分現金，積分當錢洗，邊買邊賺。