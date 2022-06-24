amJetso送天壽堂姑嫂牌調經姑嫂丸

姑嫂牌調經姑嫂丸乃得自祖傳秘方，採用十六多種名貴中藥材。根據歷史著名太醫家傳秘方，配以現代先進之科技匯精而成，具有理氣和血、補血調經、養顏保健之功效。對於精神緊張及工作繁忙之職業女性，或疲累困倦之家庭主婦，服後皆能將不適減低，甚至消除。多年經驗實証，用家均獲得滿意療效。

適用人士:專為婦女而設，性質微溫，有助祛濕、健脾，可增強血液循環，改善手腳冰冷，同時有效改善月經失調、經痛及日常分泌物過多的現象。孕婦忌服

食用方法：每日早晚各一次，每次一粒。飯後以溫水送服。經前及經期腹痛，在來經前五日服藥。

主要成份:

乾薑—溫中散寒、回陽通脈、脘腹冷痛、肢冷脈微

白芷—濕寒腹痛、腸風痔漏、赤白帶下

川芎—性溫、氣香升散、活血行氣、袪風緩痛

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送出獎品🎁：姑嫂牌調經姑嫂丸一盒 （價值：$398）

名額： 30位

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參加方法：

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條款及細則：

- 截止日期：2022年6月30日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。