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2025-01-03 11:00:00

amJetso送威潔33超濃縮三合一亮色護彩洗衣珠及威潔内衣專用潔衣液

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amJetso送威潔内衣專用潔衣液及威潔33超濃縮三合一亮色護彩洗衣珠
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新年大掃除，除咗整理屋企，當然唔少得清潔埋衣物👚👕👖啦！光鮮亮麗迎接農曆新年！🏮🧧

要令衣物潔淨如新，威潔幫到你！

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*經實驗證明，能殺滅99.9%白色念珠菌、金黃葡萄球菌及乙型鏈球菌。

 

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