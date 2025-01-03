amJetso送威潔33超濃縮三合一亮色護彩洗衣珠及威潔内衣專用潔衣液
新年大掃除，除咗整理屋企，當然唔少得清潔埋衣物👚👕👖啦！光鮮亮麗迎接農曆新年！🏮🧧
要令衣物潔淨如新，威潔幫到你！
威潔33超濃縮三合一亮色護彩洗衣珠
✨COLORIGHT護色科技︰防褪色、防染色
✨99.9%殺菌除蟎
✨室內晾乾 x 防霉防噏 x 徹底去漬
另外，當然唔少得內衣褲啦！貼身衣物同污糟衫一褲齊洗，好易染上細菌🦠，令脆弱嘅女性私密部位受到感染！
🤍威潔内衣專用潔衣液🤍
✨有效99.9%*殺滅白色念珠菌、乙型鏈球菌及金黃葡萄球菌
✨快速洗走血漬^
✨配方溫和，經皮膚科測試認證，不刺激皮膚
^根據內部測試結果，能1分鐘清洗血漬。
*經實驗證明，能殺滅99.9%白色念珠菌、金黃葡萄球菌及乙型鏈球菌。
銷售點：惠康、百佳、HKTVmall
🎁送出獎品：威潔内衣專用潔衣液-440毫升及威潔33超濃縮三合一亮色護彩洗衣珠-15克x 42粒
名額：60個
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