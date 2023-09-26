amJetso送官方服裝贊助 FILA 20吋行李箱

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2023-09-26 12:47:14

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杭州2022亞洲殘疾人運動會將於10月22日揭幕，中國香港代表團授旗典禮於9月16日假香港體育學院圓滿舉行，176位代表團成員蓄勢待發，迎戰於10月22日至28日舉行的杭州2022亞洲殘疾人運動會，其中98名運動員分別出戰十一個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及輪椅網球。記得於密切留意，一齊為香港運動員打氣！

 

早前，中國香港殘疾人奧委會亦於沙田新城市廣場羅馬圓型獻技場，舉辦杭州2022亞殘運展覽，展出是屆亞殘運紀念品及吉祥物等，並設有輪椅劍擊試玩，更首次展出亞殘運中國香港代表團制服，以提升公眾對殘疾運動的認知及關注。

 

中國香港殘疾人奧委會 Facebook: https://www.facebook.com/ChinaHongKongParalympicCommittee 

亞殘運官方網站：https://www.hangzhou2022.cn/paragames/ 

 

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名額：15個

 

截止日期：2023102

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