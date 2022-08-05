amJetso送御茶園「台灣鮮萃靚茶」一套8支

夏日熱焫焫，別說在街上，就算在家裡也快要中暑了！今次小編一於教大家在屋企也能自製的4款消暑涼品，做法相當簡單，特別在於用了御茶園支裝茶作茶底，款款透心涼之餘啖啖茶香，還可以打打卡！
冷山茶王烏龍茶：專為香港人口味研發，入口茶香濃郁，回甘不苦澀。
冷山茶王蜂蜜綠茶：口感清新圓潤，甜而不膩。
冷山茶王翡翠綠茶：嚴選頂級日式綠茶搭配淡雅香片，花香濃郁。
爆汁檸檬茶：上等烏龍和紅茶沖泡，與優質檸檬撞出爆汁酸甜滋味。
想知道這四款支裝茶可以變身成甚麼消暑涼品？便要立即去片：
https://www.facebook.com/am730hk/posts/5464457383593304
想將御茶園「台灣鮮萃靚茶」帶回家，嘗試自製這4款消暑涼品，就快點按以下方法參加遊戲啦！
送出獎品：「御茶園台灣鮮萃靚茶」 （包括：冷山茶王烏龍茶、冷山茶王蜂蜜綠茶、冷山茶王翡翠綠茶、爆汁檸檬茶各2支，總值$60）
名額：20份（每人一份）
參加方法：
按照遊戲頁面的指示完成相關程序
就有機會可以贏取御茶園台灣鮮萃靚茶
條款及細則：
- 截止日期：2022年8月11日，時間23:59。
- 每人只限參加一次。
- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。
- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。