恒基兆業地產集團秉持「推動創新」的理念,從設計、發展、建築以至項目管理,一直致力創造優質和智慧生活。延續「築動你想像Realising Your Imagination」的品牌信念,集團於即日至10月31日期間推出「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」,首次融入全球科技新趨勢生成式人工智能(Generative AI)技術,鼓勵公眾攜手構想未來中環海濱長廊的美好藍圖。恒基地產世界級的發展項目中環新海濱三號用地,將成為中環核心區和海濱的重要連接,提供大量戶外空間,連繫社區。是次「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」,藉先進生成式人工智能(Generative AI)技術,徵集大眾對未來中環新海濱的構想。公眾可以兩個不同視角下的香港中環新海濱三號用地設計圖為藍本,選擇符合個人對未來三號用地想像的指令(Prompt),人工智能即可生成專屬的中環新海濱構想圖。