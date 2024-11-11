amJetso送憑積分換「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」入場券

展覽集團將於2024年11月22至24日在香港會議展覽中心舉行「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」。博覽將全面展示戶外運動及相關產品的最新發展，展品涵蓋範圍廣泛，包括運動用品、健身產品、行山露營等戶外活動所需的各類裝備，並涉及運動醫療及健康器材。今年博覽場地增加了兩個展覽廳，現場匯聚多樣精彩活動，包括超過20項運動比賽、多項運動體驗及戶外教室，滿足一眾運動愛好者並為業界提供一個深入了解最前沿產品的專業化平台。

重磅活動連環登場！現場將舉行包括GP香港國際功能性體適能錦標賽2024、會展三人籃球邀請賽、「春苗秋實」首屆粵港澳青少年劍擊俱樂部聯賽（香港站）、會展盃乒乓球挑戰賽、會展軟式飛鏢邀請賽、等超過20項比賽。 想親身體驗各類運動？博覽設有多項即場運動體驗，包括劍擊、平衡車、高輪單車、羽毛球、乒乓球、飛鏢以及新興運動匹克球等。 想提升運動知識？ 一連三日舉行FITechXpo論壇，邀請包括香港浸會大學、THEi高科院以及一眾行業專家分享運動與商業的合作、行業趨勢、運動醫學等領域，包括「跑贏空置率 – 運動能量邀活商業地產市場」、「融合ESD在會所管理」、「健身場所優化機遇」、「場地和設施管理者的風險管理」、「電子運動遊戲為社區健體訓練活動帶來的突破性的改變」、「人工智能在體育的應用潛能與未來展望」、「科技對比賽戰術分析及精英培訓之應用」及「可穿戴設備在個人運動醫學中的角色」。現場更設有「LES MILLS體驗課堂」、「BODYATTACK體驗課堂」、「BODYCOMBAT體驗課堂」，讓市民感受最新的健身方式。

博覽期間還特別設立露營車展示區及戶外教室，邀請了專業的山藝教練和物理治療師分享户外運動和運動治療方面的專業知識和技巧。講座主題包括【新手紮營全方位體驗班】、【山藝繩結小學堂】、【登山露營背囊學堂】以及【如何有效預防行山膝頭痛】等，提供從基礎技能到深度知識的全方位指導。 🤩限定福利 💳 憑Mastercard消費每$250，即抽雙人來回機票等（總值$110,000獎品） 🧸 Monchhichi 50周年限定店，推出會場限定產品 【展覽資料】 日期：2024年11月22日至24日 (星期五至日)

時間：上午11時至晚上8時 地點：灣仔香港會議展覽中心3號展覽廳DEFG (會展站B3或灣仔站A5出入口) 展覽詳情 送出獎品： 「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽 2024 」入場券 名額： 500 張 換領方法：即日起至 2024 年 11 月 21 日， am730 會員憑 20 amFUN 積分，即可換領「香港戶外用品及運動博覽暨健身科技及器材博覽 2024 」入場券一張！數量有限，送完即止。 參加方法： 成為am730 APP 會員（用手機打開， 憑 20 amFUN 積分，即可換領 ）