amJetso送日本製Shinyakoso新谷酵素

額外加入納米乳酸菌及孢子乳酸菌成分，利用雙菌配合高活性酵素，發揮瘦身效果同時美肌加排毒。持續服用可保持腸內益生菌數量，維持腸度健康。每包『雙菌瘦身版』含6兆個納米乳酸菌！每次服食5粒已經含有2000億個納米乳酸菌，等於食咗200杯乳酪~

都市人食無定時😣，成日出街食飯，餐餐高油鹽糖，少食蔬菜，好易有宿便問題💩，加上作息唔規律，身體好易積聚毒素😫。呢個時候可以試下成份天然、冇藥性嘅高活性酵素👍🏻

*每包雙菌瘦身版含有高達6兆個納米型乳酸菌，相等於6千杯乳酪 (按每杯乳酪含有10億個納米型乳酸菌計算)

💫夜遲睡眠瘦 (加強版)

活性酵素量增加147%，排毒功效迅速倍增！於夜間睡眠時幫助快速燃脂，從而減肥瘦身。特別添加薑黃提取物，全面調整身體機能，輕鬆成為易瘦體質，配合多種維他命，助你修身之餘同時享受美味人生。

💫夜遲睡眠瘦 (甜睡配方)

額外加入L-精胺酸、甘氨酸及GABA成分，有助改善睡眠質素。正確睡眠能夠讓身體分泌充分的生長激素，一個晚上就會分解約300kcal的脂肪，自然有助於瘦身。這個功能讓生長激素也稱為「瘦身荷爾蒙」。因此改善睡眠質素絕對令瘦身成果更為顯著！