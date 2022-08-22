amJetso送無障礙劇團《逆風而行》舞台劇門票

送出獎品：無障礙劇團《逆風而行》舞台劇門票2張 (名額:20個)

參加方法：

條款及細則：

截止日期: 2022年8月28日23:59。

每人只限參加一次。

必須完成以上步驟才合乎參加資格。

詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介:

啟發自非洲少年威廉．坎寬巴 (William Kamkwamba) 的真實故事。貧困農村旱災連年，水土流失的久旱之地寸草不生。少年韋恩斯光榮地成為全家唯一能上學的成員，卻因無力支付學費而輟學。韋恩斯目睹村民因飢餓而離去及流浪，他懷著永不放棄的堅持，無懼譏諷嘲笑，潛心研究及於垃圾場尋寶，誓要建造風車抽取地下水，灌溉土地，餵飽村莊。

繼2020年網上放映及2021年實體演出後，《逆風而行》再度回歸舞台。無障礙劇團今年集合不同能力人士，踏上舞台，以韋恩斯堅持實現夢想的精神震撼心靈。

編劇 / 監製 / 副導演：魏綺珊

導演 / 填詞：陳文剛

執行導演︰羅松堅*

*承蒙大細路劇團允許參與是次製作

演出詳情:

9-10/9/2022（五、六）晚上8時及11/9/2022 （日）下午3時

元朗劇院演藝廳

票價：$150、$80（八折優惠：年滿60歲或以上人士、殘疾人士及看護人、全日制學生、綜合社會保障援助受惠人）

門票現正於城市售票網售票處發售

網上購票：https://bit.ly/3zvWu8N

節目查詢：2351 6588 / 9766 1489（糊塗戲班）

票務查詢：3761 6661（城市售票網）