amJetso送第3屆工展會購物節門票500張

「第3屆工展會購物節」8月回歸亞博館啦！今屆購物節正值暑假，於8月4至7日(星期五至一) 一連四天假亞洲國際博覽館舉行。現場超過300個攤位，集購物玩樂於一身，分佈於「休閒食品區」、🍵「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「潮生活主題區」及🪇「為食．玩天地」6大展區，雲集眾多品牌和商戶，一站式滿足您食買玩嘅慾望！大會更推出「工展夏日快閃購」優惠推廣活動，部份參展商提供低於1折筍貨，讓市民可盡情選購心水貨品。

Jetso點止咁少！購物節為咗等大家感受多方面嘅購物樂趣，仲準備咗豐富禮品嘅消費活動俾入場人士參與㖭～包括「『工展購物Fun Fun賞』抽獎活動」、「電子消費獎賞」、「工展會App─幸運大激賞及終極大激賞」及「工展『相』你禮」，獎品總價值超過港幣70萬元呀！

夏日炎炎之時，梗係想食返個雪糕消消暑啦！大會都貼心準備咗「購物節‧消暑站」，每日為入場市民派發1000份雪糕，送完即止呀！

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第3屆工展會購物節

展覽日期 ：2023年8月4至7日（星期五至一）

開放時間 ：上午10時30分至晚上7時（8月4至6日）；

上午10時30分至下午5時30分（8月7日）

地點 ：亞洲國際博覽館5及7號展館（東面入口）

大會網址 ：www.hkbpe.com.hk



特別交通安排：

- 提供4條免費接駁巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞洲國際博覽館

- 免機場快綫即日來回香港站、九龍站和博覽館站的特惠車票只需港幣60元；而即日來回青衣站及博覽館站的特惠車票則為港幣47元

- 免費乘搭東涌特快巴士X1，由東涌巴士總站（港鐵東涌站B出口）直達亞洲國際博覽館（由大會贊助車票並將代為轉交予巴士公司）

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名額：250個(每人2張電子入場券)

截止日期: 2023年7月31日