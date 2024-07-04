amJetso送綠養坊「至尊蟲草王」大學科研 醫護實證

平時返工搭車、喺office最驚身邊有人病，一傳十、十傳百，好易形成病毒傳播群組，病唔斷尾！如果你都飽受 #久咳、#鼻塞、 #鼻水倒流、#打乞嗤、#氣促氣喘 等種種症狀困擾，不妨試下綠養坊「至尊蟲草王」！
「至尊蟲草王」委託香港醫護市場調查，以醫護真人測試產品，多位醫護用家實證、醫護真人實測持續服用4星期能100%改善鼻敏^，例如：鼻塞、流鼻涕、打噴嚏及咳嗽等，同時90%醫護實證改善氣喘，及實證有效舒緩上呼吸道如流行病、長新冠後遺等症狀，最快7日起效，4星期改善體質*，絕對是醫護推薦及信賴之品牌*。
專為鼻敏氣喘、氣管敏感、免疫力低下、肺腎兩虛等人士而設
大學科研 | 香港製造 | 成分天然 | GMP認證 | 通過SGS檢測
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*根據香港醫護市場調查及策劃有限公司在2024年4-5月期間邀請了58位受鼻敏感、流感或新冠後遺影響的醫護人員在試用產品後的調查結果所得。
^按過敏性鼻炎控制評估測試量表(RCAT)標準
˜G6PD酵素缺乏症 (蠶豆病) 患者不適宜服用。
送出獎品：綠養坊「至尊蟲草王」60粒
價值：$499
名額：24個
截止日期： 2024年7月10日