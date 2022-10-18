amJetso送綠養坊100Cs-4純蟲草菌絲體

送出獎品🎁: 綠養坊 100% Cs-4純蟲草菌絲體60粒裝一盒（價值：$499）

名額：40盒

參加方法：

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條款及細則：

- 截止日期：2022年10月24日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

唔少人中招康復後都有不同程度嘅後遺症😷，所以復後一定要調理好身體！《綠養坊》100% Cs-4純蟲草菌絲體為衛生署推薦中藥處方*，有效改善新型病毒康復期後遺症，例如久咳、氣促和氣喘、容易疲勞等症狀，助你調理好身體。😊大學科研、香港製造嘅《綠養坊》100% Cs-4純蟲草菌絲體，1粒等於33條冬蟲夏草，可以增強細胞免疫力160%^；提高腦組織超氧化物歧化酶(SOD)含量高達40%^，提升身體抗氧化能力，有效減緩老化，改善記憶力和精神狀態。

*2022年4月28日香港衛生署發布《 2019 冠狀病毒病康復期中醫康復指導建議（試行版）》中，推薦中成藥處方成分之一。金水寶膠囊(發酵蟲草菌粉Cs-4)是推薦成分之一，並不限於任何品牌。

^ 香港中文大學附屬機構香港生物科技研究院及中山大學藥學院新藥開發與研究中心《純冬蟲夏草主要藥效學研究資料及文獻資料》 (2003)