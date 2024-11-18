amJetso送置富Malls x大麻成禮品

臨近聖誕🎄，大麻成受到節日普天同慶嘅氣氛所感染，連同小麻成、阿婆及叔公等一同大變身🤩，以聖誕限定「全新城中型男」造型，齊齊出席由11月2日起至12月29日舉行嘅「置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城」，逐步變身為聖誕限定華麗版本大麻成，向大家傳揚麻甩佬心中嘅聖誕暖意及祝福！❤️

4大商場聖誕驚喜：

🎪 馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」

集合巨型風車塔、「成成雪糕車」同埋聖誕市集美食！

🍫 +WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」

3米高巨型朱古力裝置、朱古力浴池，仲有大麻成爆肌示範！