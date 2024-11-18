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2024-11-18 15:00:00

amJetso送置富Malls x大麻成禮品

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amJetso送置富Malls x大麻成禮品

臨近聖誕🎄，大麻成受到節日普天同慶嘅氣氛所感染，連同小麻成、阿婆及叔公等一同大變身🤩，以聖誕限定「全新城中型男」造型，齊齊出席由112日起至1229日舉行嘅「置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城」，逐步變身為聖誕限定華麗版本大麻成，向大家傳揚麻甩佬心中嘅聖誕暖意及祝福！❤️

4大商場聖誕驚喜：
🎪 馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」
集合巨型風車塔、「成成雪糕車」同埋聖誕市集美食！

🍫 +WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」
3米高巨型朱古力裝置、朱古力浴池，仲有大麻成爆肌示範！

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🎡 置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」
摩天輪、過山車仲有大麻成空中飛人表演，瘋狂好玩！

🌹 置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」
璀璨燈光打造嘅奇趣花園，仲有大麻成紅唇造型打卡位！

 

置富Malls將會於旗下十間商場推出「聖誕Amaze城大抽獎」！由1116日至1226日，購物消費後進行登記即可參與大抽獎，頭獎是iPhone 16 Pro 512GB，其他豐富獎品包括SHARP 31公升水波爐、Dyson 洗地機、東瀛遊禮券及蔘茸海味禮品包等。

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獎品：

1)「大麻成腳揈揈手挽袋」+「大麻城屁屁卡套」一套  名額:10

2)  「抱抱大麻成毛毛座墊」一個  名額:9

 

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