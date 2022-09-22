amJetso送自由鳥x香港維港凱悅尚萃酒店海景住宿

送出獎品🎁: 自由鳥主題Staycation海景客房1晚 + 雙人自助早餐 + 二人甜點套餐，附送自由鳥限定禮品包一份 (零售價：$1300起，另收10%服務費)

入住日期只限：2022年10月8至10日 (實際入住日期由自由鳥安排及通知，不得更改)

參加方法：

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按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取自由鳥主題Staycation海景客房1晚 + 雙人自助早餐 + 二人甜點套餐，附送自由鳥限定禮品包一份

條款及細則：

- 截止日期：2022年9月25日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

Staycation要有新鮮感 今次自由鳥首次聯乘香港維港凱悅尚萃酒店，首推電訊品牌主題staycation，客房內有大量Birdie🐥專屬設計打卡位📸，可以日日夜夜同鳥鳥望住維港景共度春宵🥂！仲送您限定禮品包同埋嘆主題甜品套餐添🤩！入住更可參加獨家主題手機遊戲，有機會贏取多一晚staycation同埋iPhone!

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