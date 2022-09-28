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2022-09-28 10:00:00

amJetso送香港世界桌球大師賽2022入場券

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amJetso送香港世界桌球大師賽2022入場券

送出獎品🎁：香港世界桌球大師賽2022入場券

 

參加方法：

 

成為am730會員

 

按此前往遊戲活動頁面

 

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

 

就有機會可以贏取香港世界桌球大師賽2022入場券

 

條款及細則：

 

- 截止日期：2022102日，時間23:59

 

- 每人只限參加一次。

 

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

 

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

 

簡介：

 

香港世界桌球大師賽2022將首次假紅磡香港體育館、於20221069日舉行！香港世界桌球大師賽2022是世界桌球巡迴賽中最大型的賽事之一，亦是首個錄得3000多人入場的賽事。

 

香港世界桌球大師賽2022邀得八位世界知名的桌球巨星同場對壘，包括七屆世界桌球錦標賽冠軍及世界排名第一-奧蘇利雲(Ronnie OSullivan)、世界排名第二-卓林普(Judd Trump)、世界排名第三-沙比(Mark Selby)、上屆香港世界桌球大師賽冠軍及世界排名第四-羅拔臣(Neil Robertson)、世界排名第五-希堅斯(John Higgins)、世界排名第六-趙心童(Zhao Xintong)、本地桌球「一哥」-傅家俊(Marco Fu)、本地桌球「一姐」-吳安儀(On-yeeNg)

 

憑當天門票+紅館的打卡相參加 #見證紅館147 亦有機會贏取8位世界級球手親筆簽名紀念品。

 

amjetso送出 106日藍區座位門票（5個名額）及108日紅區座位門票（9個名額），想入場睇世界級桌球手較量就萬勿錯過！

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