amJetso送香港世界桌球大師賽2022入場券

送出獎品🎁：香港世界桌球大師賽2022入場券

參加方法：

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就有機會可以贏取香港世界桌球大師賽2022入場券

條款及細則：

- 截止日期：2022年10月2日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

香港世界桌球大師賽2022將首次假紅磡香港體育館、於2022年10月6至9日舉行！香港世界桌球大師賽2022是世界桌球巡迴賽中最大型的賽事之一，亦是首個錄得3000多人入場的賽事。

香港世界桌球大師賽2022邀得八位世界知名的桌球巨星同場對壘，包括七屆世界桌球錦標賽冠軍及世界排名第一-奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)、世界排名第二-卓林普(Judd Trump)、世界排名第三-沙比(Mark Selby)、上屆香港世界桌球大師賽冠軍及世界排名第四-羅拔臣(Neil Robertson)、世界排名第五-希堅斯(John Higgins)、世界排名第六-趙心童(Zhao Xintong)、本地桌球「一哥」-傅家俊(Marco Fu)、本地桌球「一姐」-吳安儀(On-yeeNg)。

憑當天門票+紅館的打卡相參加 #見證紅館147 亦有機會贏取8位世界級球手親筆簽名紀念品。

現amjetso送出 10月6日藍區座位門票（5個名額）及10月8日紅區座位門票（9個名額），想入場睇世界級桌球手較量就萬勿錯過！