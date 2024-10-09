amJetso送香港美酒佳餚巡禮品味通行證

全城期待年度盛事，由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「香港美酒佳 餚巡禮」將於 10 月 23 日（星期三）至 10 月 27 日（星期日）在中環海濱活動空間舉行，規模更勝去年，帶來更多美酒美食攤位。活動今年首度延長至五天，並延長開放時間至晚上 11 時正，讓市民旅客盡情享受全城焦點盛宴。

今屆「香港美酒佳餚巡禮」有超過 300 個攤位參與，為公眾提供逾千款多元化的環球美 酒美饌，從經典葡萄酒、中國白酒、威士忌、氈酒、清酒、創意雞尾酒、精釀啤酒，到地道 小食、酒店美饌、星級美食應有盡有。