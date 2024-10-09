amJetso送香港美酒佳餚巡禮品味通行證

全城期待年度盛事，由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「香港美酒佳 餚巡禮」將於 10 月 23 日（星期三）至 10 月 27 日（星期日）在中環海濱活動空間舉行，規模更勝去年，帶來更多美酒美食攤位。活動今年首度延長至五天，並延長開放時間至晚上 11 時正，讓市民旅客盡情享受全城焦點盛宴。
今屆「香港美酒佳餚巡禮」有超過 300 個攤位參與，為公眾提供逾千款多元化的環球美 酒美饌，從經典葡萄酒、中國白酒、威士忌、氈酒、清酒、創意雞尾酒、精釀啤酒，到地道 小食、酒店美饌、星級美食應有盡有。
市民旅客亦可報名參加「品味學堂」工作坊，只需 港幣 150 元或港幣 250 元就能向星級大師偷師，享受 互動課堂的樂趣，同時發掘更多美酒美食的奧秘。
「品味學堂」部份精選節目
- 【當火焰叉燒遇上雞尾酒】-由沙田凱悅酒店行政總廚張康民及團隊授堂，以酒店中菜廳的名 菜「堂弄玫瑰露叉燒豬油撈飯」為靈感，創作出首次登場的中式 雞尾酒「火中肉」，喜歡驚喜創新的你千萬不要錯過！
- 【零失敗電飯煲燜鮑魚】- 星級廚師 Jacky Yu 分享在家中用電飯煲輕鬆燜鮑魚的秘訣，並分享配搭清酒，讓你一試難忘。
- 【帝苑蝴蝶酥之戀】- 尖沙咀帝苑餅店得獎行政糕餅總廚 Don Ng 將親身示範並分享製作蝴蝶酥的秘訣。你還可參加蝴蝶酥裝飾課程，製作獨一無二的 美點。
- 【Sabatini 白松露品味工作坊】- 來自意大利傳統餐廳 Sabatini 的中環分店總廚 Marco Antonio Li Votif 將分享他對被譽為「白色鑽石」白松露的認識，並親身示範 如何以白松露完美配搭意式炒蛋。
「香港美酒佳餚巡禮」日期及時間:
- 2024年10月23日（星期三）︰晚上7:30至11:00
- 2024年10月24日至25日 （星期四至五）︰下午4:00至晚上11:00
- 2024年10月26日至27日（星期六至日）︰中午12:00至晚上11:00
地點: 香港島中環海濱活動空間
入場券：HK$40
65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場。
品味通行證：
- 8張品味券品味通行證連入場券（不連酒杯）| 原價HK$240
- 8張品味券品味通行證連入場券及酒杯|原價HK$290
- 14張品味券品味通行證連入場券及酒杯 | |原價HK$400 (現場選購需另購HK$40入場券)
- 每種「品味通行證」包括不同數量的「品味券」，用作於場內任何攤位兌換品嚐食物和葡萄酒的體驗。
詳情及購票請瀏覽 ：活動網站
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