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2024-12-12 12:50:00

amJetso送馬哥孛羅酒店—香港 精選賀年糕點

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仲有個多月蛇年🐍就到啦！馬哥孛羅酒店—香港@MarcoPoloHongkongHotel

@GatewayHongKong已經為大家準備好多款新春餐饗禮品，包括：經典賀年糕點、新春節慶禮品籃、經典盆菜同埋喜慶菜單，等你同親朋好友安坐家中喜迎金蛇新歲！🧧😋

 

馬哥孛羅酒店賀年精選佳品：😋

🧧精美傳統賀年糕點 瑤柱蘿蔔糕、經典椰汁年糕、清香馬蹄糕。糕點均由酒店總廚嚴選新鮮材料匠心製造，不含味精，送禮自奉皆宜👍

🍲新春特色盆菜 盆菜選用多款矜貴食材如：原隻八頭鮑魚、原粒瑤柱甫、美顏花膠及茄汁大蝦等，寓意開展「盤滿缽滿」嘅新一年💰

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🎁 精美新春禮品籃 載滿各款矜貴意頭精品，絕對是向摰愛親朋、工作夥伴送上至佳嘅新年祝福

 

🌟 早鳥優惠

202512日或之前訂購賀年糕點可享早鳥優惠價每盒港幣198

訂購詳情：https://bit.ly/MP_CNYdelights_2025

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🎁送出獎品：馬哥孛羅酒店香港 精選賀年糕點乙盒 (瑤柱蘿蔔糕 / 經典椰汁年糕 / 清香馬蹄糕)

價值：$ 248

名額：20

參加方法：

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