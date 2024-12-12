amJetso送馬哥孛羅酒店—香港 精選賀年糕點

仲有個多月蛇年🐍就到啦！馬哥孛羅酒店—香港@MarcoPoloHongkongHotel
@GatewayHongKong已經為大家準備好多款新春餐饗禮品，包括：經典賀年糕點、新春節慶禮品籃、經典盆菜同埋喜慶菜單，等你同親朋好友安坐家中喜迎金蛇新歲！🧧😋
馬哥孛羅酒店賀年精選佳品：😋
🧧精美傳統賀年糕點 — 瑤柱蘿蔔糕、經典椰汁年糕、清香馬蹄糕。糕點均由酒店總廚嚴選新鮮材料匠心製造，不含味精，送禮自奉皆宜👍
🍲新春特色盆菜 — 盆菜選用多款矜貴食材如：原隻八頭鮑魚、原粒瑤柱甫、美顏花膠及茄汁大蝦等，寓意開展「盤滿缽滿」嘅新一年💰
🎁 精美新春禮品籃 — 載滿各款矜貴意頭精品，絕對是向摰愛親朋、工作夥伴送上至佳嘅新年祝福✨
🌟 早鳥優惠
於2025年1月2日或之前訂購賀年糕點可享早鳥優惠價每盒港幣198。
訂購詳情：https://bit.ly/MP_CNYdelights_2025
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🎁送出獎品：馬哥孛羅酒店—香港 精選賀年糕點乙盒 (瑤柱蘿蔔糕 / 經典椰汁年糕 / 清香馬蹄糕)
價值：$ 248
名額：20個
參加方法：
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