amJetso送馬哥孛羅酒店—香港 精選賀年糕點

仲有個多月蛇年🐍就到啦！馬哥孛羅酒店—香港@MarcoPoloHongkongHotel

@GatewayHongKong已經為大家準備好多款新春餐饗禮品，包括：經典賀年糕點、新春節慶禮品籃、經典盆菜同埋喜慶菜單，等你同親朋好友安坐家中喜迎金蛇新歲！🧧😋

馬哥孛羅酒店賀年精選佳品：😋

🧧精美傳統賀年糕點 — 瑤柱蘿蔔糕、經典椰汁年糕、清香馬蹄糕。糕點均由酒店總廚嚴選新鮮材料匠心製造，不含味精，送禮自奉皆宜👍

🍲新春特色盆菜 — 盆菜選用多款矜貴食材如：原隻八頭鮑魚、原粒瑤柱甫、美顏花膠及茄汁大蝦等，寓意開展「盤滿缽滿」嘅新一年💰