amJetso送魚鱻森虱目魚精

「魚鱻森虱目魚精」是首個台灣登陸港澳的魚精品牌，堅持從原材料把關，產品百分百無添加。魚鱻森推出的「虱目魚精」採用台灣生態養殖15個月的虱目魚熬煮而成，可確保魚鱻森的魚自然純淨、安全又健康！「魚鱻森虱目魚精」一包蘊含全魚精華，有助減輕疲勞、促進新陳代謝、補充營養、疫後調理等。虱目魚精性質溫和補而不燥，適合男女老幼、產前產後、手術前後等關注健康人士飲用。

魚鱻森虱目魚精產品特點：

1)鮮美甘淳 營養豐富

入口滋味濃郁無腥味，低鈉、零脂肪、零膽固醇。虱目魚精蘊含豐富優質蛋白，份子細小，容易被人體吸收，亦含18種人體水解胺基酸、牛磺酸、礦物質、鈣質及豐富維他命等，有助強化免疫系統、減輕疲勞及促進新陳代謝，為你提供全面營養，守護你和家人的健康。

2)百分百無添加

連續4️年榮獲由Asia Pacific Anti Additive Association 亞太無添加餐飲食品發展促進會頒發的《A.A.無添加三星評級》，嚴謹評鑑實證【魚鱻森虱目魚精】由原材料、製作過程、生產程序、檢驗，均絕對無添加、無化學物、無防腐劑，保證食品安全，長期飲用最放心！

3)飲用方便省時

處理簡單方便，省卻煮湯工序外，還便於攜帶外出。只需將原包【虱目魚精】放入熱水座熱3分鐘即可飲用，非常適合生活忙碌的香港人，為自己加油打氣！

魚鱻森虱目魚精

查詢： 2668 4559

WhatsApp：9686 5902

網址：www.mrfish.com.hk

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名額：70位（每位一份）

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參加方法：

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條款及細則：

- 截止日期：2022年6月19日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。