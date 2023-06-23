amJetso送麒麟一番搾 · 和風富士山限量禮品

踏入炎夏，正好與三五知己或摯友相聚暢飲。今個夏日，麒麟一番搾啤酒繼續為大家送上絕美和風景致，推出兩款以日本富士山抽象線條為設計主題的限量禮品，禮品美觀與實用兼備，令人彷如親臨其境，為您的每次開心歡聚或悠閒獨酌的時光更添趣味。

全新推出的和風富士山系列禮品包括：「麒麟一番搾 · 富士山Tote Bag」及「麒麟一番搾 · 和風玻璃杯」，前者採用棉質布料，堅韌耐用，且容量充足，出遊時可輕鬆攜帶各種物品，無論是在郊外野餐、沙灘玩樂、出外散步，又或是在市區購物，帶上富士山Tote Bag即可隨時起行。設計更融合日系時尚，以簡約的筆畫勾勒出富士山景色的外型，更顯優雅質感，百搭設計不但適合配襯任何服裝，同時令您的夏日出遊更輕便。

緊接著，令人驚喜的有「麒麟一番搾 · 和風玻璃杯」，以木調為設計概念的杯身呈深褐色，緩緩倒入啤酒後，更透出耀眼的金黃色澤，一次盡享視覺和味覺的雙重享受；而重點則在於木製的杯蓋和手柄，木紋自然，和風感十足，杯蓋上刻有富士山輪廓，突顯出自然純樸的美感，木手柄同時亦提供舒適的握持感，為享受啤酒美食的時刻更添日式風情。兩款限定禮品讓您無論外出或閒坐家中，都能觀賞著富士山的優美景色，享受著與身邊摯愛相聚暢飲的「一番一會」。

想儲齊兩款和風富士山限量禮品，隨時在家中欣賞夏日富士山的極致美景，由即日起至7月4日，凡於7-11便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45或以上，加HK$19即可換購「麒麟一番搾 · 富士山Tote Bag」乙個*；而由即日起至7月19日期間，凡於OK便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45或以上，加HK$19即可換購「麒麟一番搾 · 和風玻璃杯」乙個*。數量有限，先到先得，換完為止。

*推廣、存貨及補貨情況因應個別店舖而定，詳情請向店員或到麒麟啤酒 Facebook 專頁查詢。

*圖片只供參考。

送出獎品: 麒麟一番搾 · 和風富士山限量禮品 (一套價值HKD $550) ＜＜按此參加＞＞

包括：

🗻麒麟一番搾 · 富士山tote bag

🗻麒麟一番搾 · 和風玻璃杯

🗻麒麟一番搾啤酒2罐

名額：20個

截止日期: 2023年6月28日