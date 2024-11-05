amJetso送麒麟一番搾 秋日和風禮品

🍂天氣開始轉涼，最啱約埋三五知己淺酌、開餐！

麒麟一番搾特別以日本楓葉🍁為設計主題，推出三款別具「和風」特色嘅限定禮品，等你係屋企都可以感受日式秋季風情🇯🇵，留下「一番一會」嘅珍貴回憶。

秋季限定系列包括「和楓啤酒杯」、「和楓富士山杯」及「和楓陶瓷焗盤連蓋」，每款設計均有金紅色楓葉圖案，盡顯日式美學。

立即參加遊戲🎁帶麒麟一番搾和楓禮品返屋企啦！

🍻即日起，「麒麟一番搾12罐裝連和楓啤酒杯」（包括12罐麒麟一番搾及「麒麟一番搾 · 和楓啤酒杯」乙隻）於各大超市陸續有售