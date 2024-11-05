amJetso送麒麟一番搾 秋日和風禮品

🍂天氣開始轉涼，最啱約埋三五知己淺酌、開餐！
麒麟一番搾特別以日本楓葉🍁為設計主題，推出三款別具「和風」特色嘅限定禮品，等你係屋企都可以感受日式秋季風情🇯🇵，留下「一番一會」嘅珍貴回憶。
秋季限定系列包括「和楓啤酒杯」、「和楓富士山杯」及「和楓陶瓷焗盤連蓋」，每款設計均有金紅色楓葉圖案，盡顯日式美學。
立即參加遊戲🎁帶麒麟一番搾和楓禮品返屋企啦！
🍻即日起，「麒麟一番搾12罐裝連和楓啤酒杯」（包括12罐麒麟一番搾及「麒麟一番搾 · 和楓啤酒杯」乙隻）於各大超市陸續有售
🍻由11月6日起至19日，凡於7-11便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45或以上，加HK$15即可換購「麒麟一番搾 · 和楓富士山杯」乙隻
🍻由11月7日起至20日期間，凡於OK便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45或以上，加HK$15即可換購「麒麟一番搾 · 和楓陶瓷焗盤連蓋」乙件
數量有限，先到先得，換完為止!
送出獎品：「麒麟一番搾 · 和楓啤酒杯」、「麒麟一番搾 · 和楓富士山杯」及「麒麟一番搾 · 和楓陶瓷焗盤連蓋」+麒麟一番搾啤酒500mL兩罐
價值：$700
名額：20個
參加方法：
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