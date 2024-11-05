熱門搜尋:
美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
會員專區
2024-11-05 18:56:33

amJetso送麒麟一番搾 秋日和風禮品

分享：
adblk5

🍂天氣開始轉涼，最啱約埋三五知己淺酌、開餐！

麒麟一番搾特別以日本楓葉🍁為設計主題，推出三款別具「和風」特色嘅限定禮品，等你係屋企都可以感受日式秋季風情🇯🇵，留下「一番一會」嘅珍貴回憶。

秋季限定系列包括「和楓啤酒杯」、「和楓富士山杯」及「和楓陶瓷焗盤連蓋」，每款設計均有金紅色楓葉圖案，盡顯日式美學。

立即參加遊戲🎁麒麟一番搾和楓禮品返屋企啦！

🍻即日起，「麒麟一番搾12罐裝連和楓啤酒杯」（包括12罐麒麟一番搾及「麒麟一番搾 · 和楓啤酒杯」乙隻）於各大超市陸續有售

adblk6

🍻116日起至19日，凡於7-11便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45或以上，加HK$15即可換購「麒麟一番搾 · 和楓富士山杯」乙隻

🍻117日起至20日期間，凡於OK便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45或以上，加HK$15即可換購「麒麟一番搾 · 和楓陶瓷焗盤連蓋」乙件

數量有限，先到先得，換完為止!

 

送出獎品：「麒麟一番搾 · 和楓啤酒杯」、「麒麟一番搾 · 和楓富士山杯」及「麒麟一番搾 · 和楓陶瓷焗盤連蓋」+麒麟一番搾啤酒500mL兩罐

價值$700

名額：20

 

參加方法：

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 