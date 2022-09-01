amJetso送《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》電影贈券

送出獎品🎁：《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》電影贈券」 2張

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就有機會可以贏取《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》電影贈券

條款及細則：

- 截止日期：2022年9月6日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》 曾於第58屆台灣《金馬影展》、第25屆加拿大《奇幻國際影展》、第24屆《上海國際電影節》及2022 《MOViE MOViE anifest動畫藝術祭》參展，感動過無數觀眾，於影展大獲好評。

電影故事講述，在全球電影人都視之為尋夢樂園的拉里活，熱愛電影的宅男吉恩 (許賢 聲演) 加入了彭波小姐 (Jessica聲演) 的電影製作公司，成為她的助理。彭波小姐身為電影大亨之後，在拉里活有著呼風喚雨般的能力，吉恩日常為她開車、買甜點，只要能接觸著電影就令他心滿意足。一日，彭波小姐將一直在打雜的吉恩召來，請吉恩將她費盡心血寫的劇本拍成電影，更找來影帝級演員馬田(蘇致豪 聲演)及天才女新人演出，吉恩雖然猜不透彭波小姐的用意，但一場瘋狂的電影拍攝之旅即將在吉恩面前展開，在沒有退路的情況下，吉恩只能為電影燃燒生命，全力奔跑！

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