amJetso送《北海浩劫》電影贈券

送出獎品🎁：「《北海浩劫》電影贈券」 2張

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就有機會可以贏取《北海浩劫》電影贈券

條款及細則：

- 截止日期：2022年9月22日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

由挪威熱爆賣座電影《驚逃駭浪》(The Wave) 及《八級大地震：命懸一劫》(The Quake) 頂尖實力班底打造，挪威又一賣座災難電影鉅製《北海浩劫》(The North Sea)，將為觀眾呈現更浩大更震撼的災難場面，以及絕境中種種人性掙扎。

一座位於挪威近海的鑽油台突然爆炸沉沒，科學家們試圖找出事故發生原因，卻駭然發現這只是一連串毀滅性災難的開端…《北海浩劫》的製作班底，除了由多位挪威頂尖電影幕後工作人員組成外，更有《復仇者聯盟：終局之戰》及《狂野時速9》特技團隊坐鎮，今次再下一城以重金打造片中特技，務求為觀眾帶來視覺上更震撼的衝擊。本片由《八級大地震：命懸一劫》導演約翰安卓斯安達森 (John Andreas Andersen) 執導，著名挪威女演員姬絲汀古澤芙霍普 (Kristine Kujath Thorp) 擔綱演出片中的女主角，電影於《羅馬電影節》舉行世界首映時，就令當地觀眾深感震撼，被評為「一部引人深思的娛樂電影」，而在挪威當地上映時，除蟬聯兩周票房冠軍外，更是當地年度最高開畫票房第三位。

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