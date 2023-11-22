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2023-11-22 07:30:00

amJetso送 新都會廣場「夢幻冬日雪之國」户外飄雪雙人溜冰體驗45分鐘

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amJetso送 新都會廣場「夢幻冬日雪之國」户外飄雪雙人溜冰體驗45分鐘

「呵！呵！呵！」踏入冬季，熟悉的笑聲仿如在耳邊響起，整個城市都開始被濃厚聖誕氣氛包圍。今個聖誕節，葵芳新都會廣場將美式聖誕的氛圍搬進城市，舉行「夢幻冬日雪之國」，帶來4大冬日節慶主題活動，並參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，帶來戶外溜冰的合家歡活動，打造夢幻冰雪國度，「溜」下獨一無二的難忘回憶。同時匯聚與聖誕老人在樹屋之約、打卡、聖誕美食手作市集等豐富元素，為你帶來一個驚喜難忘的聖誕佳節！

 

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新界西首個户外溜冰場：「城市雪印」 茫茫飄雪下留念

 

最令人期待的定必是「城市雪印」新界西首個户外飄雪溜冰場，冬日體驗配上綿綿飄雪效果，讓大家體驗這個深受外國人熱愛的戶外溜冰箇中樂趣。溜冰場更採用了環保技術研發，配合全新規劃的燈光及音響設備，帶來多重感官的娛樂享受！由11月11日起The Point會員憑3,000積分或即日以電子貨幣消費滿HK$500，即可換領雙人自助溜冰體驗 （每節45分鐘）。倘若你是初學者亦無須擔心，場內設置基本裝備供大人小朋友借用，小朋友只需4歲或以上便可一嘗冰上體驗，適合一家大細、情侶閨蜜齊齊暢玩，盡情享受溜冰的趣味及刺激感。

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3大「飄雪冬日」打卡園區 帶來精彩絕倫的視覺享受

一踏進場內，「7米高巨型聖誕樹」為大家揭開序幕，樹上佈滿五光十色的燈飾，點亮整個園區。你亦可細意漫步聖誕樹旁兩側的繁花走廊，欣賞浪漫的秘境花海。「Bling雪玻璃球」外面打造成玻璃聖誕球，內裡則還原經典的歐聖誕佈置，閃鑠的星光配加上聖誕樹、傳統的煙囪等場景，任何角度均可隨意拍出美照。

 

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另一邊廂則設有3米高的「幻彩水晶球」打卡裝置，以銀色的圓形拱門作背景，巧妙地配上3個大小不一的閃亮水晶球，水晶球折面猶如鑽石般閃耀，地上更設有互動感應的裝置，投射出一個個充滿聖誕特色圖案，而且隨著你的步伐，腳下呈現各種色彩繽紛的雪花。背景也會因時間的變化，還會展現美侖美奐的幻影，倍添節日氣息，加上周圍璀璨悅目的燈帶成就無與倫比的聖誕打卡位！

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「樹屋之約」聖誕老人驚喜現身 送上歡樂

 

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聖誕老人將會親臨新都會廣場，據說他會於指定時間驚喜現身在儀式感滿滿、星閃閃的樹屋與你會面並拍照留念，粉絲們切勿錯過這難能可貴的機會啊！

 

「夢幻冬日雪之國」活動時間一覽表

 

「飄雪冬日」打卡園區
活動日期：    2023年11月11日至2024年1月1日

活動時間：    上午10時至晚上10時

活動地點：    新都會廣場L4露天廣場

 

「城市雪印」：新界西首個户外飄雪溜冰體驗

活動日期：    2023年11月18日至2024年1月1日

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公眾開放時間：   

2023年11月18日至11月30日        (逢星期六及日) 中午12時至晚上10時

2023年12月1日至1月1日             (逢星期一至五) 下午5時至晚上9時

(逢星期六及日) 中午12時至晚上10時

活動地點：    新都會廣場L4露天廣場

報名方法：    由11月11日起The Point會員憑3,000積分或即日以電子貨幣消費滿HK$500，即可換領雙人自助溜冰體驗（每節45分鐘）。入場證將分階段於11月11日、11月24日及12月1日中午12時起於The Point 手機應用程式上架，請留意Facebook公佈詳情。

有關詳細的開放時間條款及細則，請留意新都會廣場Facebook及參閱The Point手機應用程式

 

「樹屋之約」與聖誕老人見面

活動日期：    2023年12月24日至12月26日

活動時間：    下午3時至晚上7時

活動地點：    新都會廣場L3中庭

 

 

「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集

活動日期：    2023年12月8日至2024年1月1日(逢星期五、六、日及公眾假期)

活動時間：    下午5時至晚上9時 (逢星期五)

                        下午1時至晚上9時 (逢星期六、日及公眾假期)

活動地點：    新都會廣場L3及L4露天廣場

 

 

送出獎品：新都會廣場「夢幻冬日雪之國」户外飄雪溜冰體驗（價值$150）(只限12月9日使用)

1) 4-15歲小童+ 1位家長進場
2) 2位成人進場 

 

 

名額：10

截止日期: 20231128

 

>>按此參加<<

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