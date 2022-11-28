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2022-11-28 13:00:00

amJetso送「新都會廣場x布甸狗太空主題精品套裝」

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amJetso送「新都會廣場x布甸狗太空主題精品套裝」

今個聖誕節及新年，人見人愛的Pompompurin (布甸狗) 換上全新炫亮型格太空造型，與好友們勇闖新都會廣場展開「漫遊太空之甸」 夢幻星際旅程。由即日起至202312日，新都會廣場L3L4露天廣場及L5空中花園特設5大戶外打卡位，包括超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、約會必到的13米長「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，L5空中花園更設有「情迷聖誕小木屋」，絕對是情侶們甜蜜細語及觀星的最佳地方！

布甸狗的忠粉要留意啦新都會廣場L3 中庭仲特設「漫遊太空之甸」期間限定店，出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，俾大家挑選最心甜的聖誕禮品！

此外，由12月3日起The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可於新都會廣場L2顧客服務中心換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗（需累積夠12,000積分及即日電子貨幣消費滿$500）、星際收納袋（需累積夠8,000積分）及Sanrio聖誕禮品包（需累積夠以30,000積分及即日電子貨幣消費滿$1,000），禮品咁可愛，真的絕不能錯過！

送出獎品： 新都會廣場「漫遊空之甸」 布甸狗單柄陶瓷碗及星際收納袋  <<按此參加>>

截止日期: 202212月４日

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