amJetso送《明日戰記》電影贈券

送出獎品🎁：「《明日戰記》電影贈券」 2張

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就有機會可以贏取《明日戰記》電影贈券

條款及細則：

- 截止日期：2022年8月25日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

《明日戰記》為古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的科幻電影，亦是古天樂首次出任總監製的心血結晶。

故事講述於未來世界，地球因環境污染及氣候突變，寸草不生，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生，活在巨型溫室「天幕之中」。某天，巨型殞石墜落，長出異種藤蔓「潘朵拉」，它們不怕污染，更能淨化空氣中的毒素，遇水後卻極具攻擊性。蒼松博士破解了潘朵拉的基因圖譜，總部軍官譚冰親赴前線，負責基因改造任務。任務若然失敗，只能動用末日炸彈，玉石俱焚！鄭重生是前線B16區的長官，但譚冰覺得他們裝備落伍，寧願相信機器人作為主力部隊。部隊在任務中幾近全軍覆沒，正當以為是潘朵拉令通訊斷絕以致任務失敗，沒想到背後竟牽涉龐大陰謀！

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