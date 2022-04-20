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2022-04-20 13:07:29

amJetso送《月球隕落》電影贈券

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amjetso_fb_送月球隕落電影贈券

災難電影的震撼大場面，必須入戲院在大銀幕感受！421日戲院重開首日，一於先睇荷里活科幻巨作，《明日之後》《2012末日預言》大導演「末日教父」羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）最新滅世災難巨獻 ──《月球隕落》（Moonfall）。金像影后《變種特攻》荷爾芭莉（Halle BerryX《詭屋驚凶實錄》柏德烈韋遜（Patrick WilsonX《權力遊戲》尊畢利（John BradleyX《飢餓遊戲》當奴修打蘭（Donald Sutherland）等星級共演，講述月球離奇脫軌，全速撞向地球，引發海嘯、地震等毀滅性破壞，面臨世界末日之際，太空團隊決定闖入月球與外星力量奮力一戰。世界末日的絕望感，以及於浩瀚宇宙連場大戰的震撼畫面讓人大開眼界，是一套必須於大銀幕上欣賞的電影！

 

想拎贈券免費入場睇戲，就快啲按以下方法參加遊戲啦！

 

送出獎品🎁：「《月球隕落》電影贈券

名額：10份（每份2張）

 

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取《月球隕落》電影贈券

條款及細則：

- 截止日期：2022424日，時間23:59

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

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