amJetso送《月球隕落》電影贈券

災難電影的震撼大場面，必須入戲院在大銀幕感受！4月21日戲院重開首日，一於先睇荷里活科幻巨作，《明日之後》《2012末日預言》大導演「末日教父」羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）最新滅世災難巨獻 ──《月球隕落》（Moonfall）。金像影后《變種特攻》荷爾芭莉（Halle Berry）X《詭屋驚凶實錄》柏德烈韋遜（Patrick Wilson）X《權力遊戲》尊畢利（John Bradley）X《飢餓遊戲》當奴修打蘭（Donald Sutherland）等星級共演，講述月球離奇脫軌，全速撞向地球，引發海嘯、地震等毀滅性破壞，面臨世界末日之際，太空團隊決定闖入月球與外星力量奮力一戰。世界末日的絕望感，以及於浩瀚宇宙連場大戰的震撼畫面讓人大開眼界，是一套必須於大銀幕上欣賞的電影！

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名額：10份（每份2張）

參加方法：

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條款及細則：

- 截止日期：2022年4月24日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。