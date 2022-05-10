amJetso送《極速快遞》電影贈券

《上流寄生族》搶眼女星朴素丹化身最強速遞車神，聯同《屍殺列車》金義聖、《我的大叔》宋詩曦及《驅魔麵館》廉惠蘭，撻著韓國2022超時速犯罪動作巨獻，飛車快感直迫《狂野時速》！

地表最強速遞車神，託運成功率100%！銀河（朴素丹 飾）表面上在廢車場打工，入夜後卻化身速遞車神，踩爆油門送遞他人拒送的東西，不惜一切，使命必達！從未失手的銀河接下一單載人任務，客人因被揭發打假波而要潛逃海外，可是他卻不幸被黑幫搶先找到，銀河到達時只見他遺下的年幼兒子。這場風暴的幕後黑手原來是貪污警察京弼，為了奪回可提出300億黑錢的保險匙，他窮追保管著保險匙的年幼兒子和銀河。為了要保護小孩，銀河用自己的神級飆車技巧，由首爾穿越大半個韓國直踩到釜山，與警方展開一輪超時速追逐，見到尾燈當你贏！

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條款及細則：

- 截止日期：2022年5月15日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

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