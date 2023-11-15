amJetso送「第三屆香港運動及健康博覽」無限課堂通行證

今年體育盛事一項接一項，11月延續全民運動熱潮，各位運動迷留意喇！第三屆香港運動及健康博覽將於2023年11月25日至26日在亞洲國際博覽館，以前所未有的規模舉行。逾25萬平方呎的空間化身成全民運動競技場，為運動愛好者及一家大小帶來嶄新運動體驗！今屆博覽將設有多個主題區域，包括瑜伽舞台 （Yoga Stage）、Chubb 安達人壽健身舞台 （Chubb Fitness Stage）、新興運動體驗、講場（Talk Stage）、餐飲休閒區（F&B + Chill Zone）、HYROX體能耐力賽以及冬季狂熱健力賽 2023。 召喚神隊友！齊齊挑戰大熱新興運動，包括忍者障礙挑戰、極限硬舉挑戰及閃避球，盡情揮灑汗水。靜態活動則可選擇仿真度極高的高爾夫VR，揮出新高度。無論你是運動健將或新手，多樣化的課堂定必能令你樂而忘返。只需HK$200，你便能全日任上瑜伽、健身、舞蹈課堂，全部均由頂尖瑜伽導師及健身教練指導。體能迷絕不能錯過全球最大耐力賽HYROX，與三千名選手齊參與終極體能挑戰！最後可到全新餐飲休閒區享用多款健康美食及飲品，為健康之旅作美好終結。

新興運動體驗區 新興運動體驗區包括忍者障礙挑戰、閃避球、極限硬舉挑戰、室內高爾夫球VR體驗區、動感單車區 Spinning Zone Powered by Nike 等。 瑜伽舞台 匯聚頂尖瑜伽導師 四大展區之一的瑜伽舞台，由業界一眾頂尖導師打造一系列嶄新瑜伽課堂其中包括 RYT1000 導師及從澳洲專程來港的 Dustin Brown。瑜伽舞台提供不同類型瑜伽課堂，包括哈達瑜伽、力量瑜伽和串流瑜伽。為期 2 天的活動匯聚陣容鼎盛的瑜伽導師，透過 多元化、深入淺出的教學方法，激發瑜伽初學和進階人士參與。各位YOGA愛好者絕不能錯過！

HYROX全球耐力賽 健身迷的終極目標 喜歡挑戰體能極限的你，不容錯過全球著名耐力賽HYROX！由多間健身室合力支持，HYROX是健身迷的終極目標。賽事成功吸引超過二千名參賽者參加，參加者年齡由 16 歲至 70 歲不等。選手除了展出驚人的力量及爆發力，更展露出肌肉線條感。現場有逾三千名觀眾打氣吶喊，令全場氣氛高漲！ 現於全球 14 個國家舉辦比賽，HYROX 體能耐力賽包括 1 公里跑步，緊接著功能性健身訓練，重複 8 次，充分鍛鍊力量及耐力。參賽者既可以個人身份或結伴組隊參加比賽。挑戰自我極限，或與世界其他參賽者一較高下！