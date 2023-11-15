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2023-11-15 07:30:00

amJetso送「第三屆香港運動及健康博覽」無限課堂通行證

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amJetso送「第三屆香港運動及健康博覽」無限課堂通行證

 

今年體育盛事一項接一項，11月延續全民運動熱潮，各位運動迷留意喇！第三屆香港運動及健康博覽將於20231125日至26日在亞洲國際博覽館，以前所未有的規模舉行。逾25萬平方呎的空間化身成全民運動競技場，為運動愛好者及一家大小帶來嶄新運動體驗！今屆博覽將設有多個主題區域，包括瑜伽舞台 （Yoga Stage）、Chubb 安達人壽健身舞台 （Chubb Fitness Stage）、新興運動體驗、講場（Talk Stage）、餐飲休閒區（F&B + Chill Zone）、HYROX體能耐力賽以及冬季狂熱健力賽 2023。

 

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召喚神隊友！齊齊挑戰大熱新興運動，包括忍者障礙挑戰、極限硬舉挑戰及閃避球，盡情揮灑汗水。靜態活動則可選擇仿真度極高的高爾夫VR，揮出新高度。無論你是運動健將或新手，多樣化的課堂定必能令你樂而忘返。只需HK$200，你便能全日任上瑜伽、健身、舞蹈課堂，全部均由頂尖瑜伽導師及健身教練指導。體能迷絕不能錯過全球最大耐力賽HYROX，與三千名選手齊參與終極體能挑戰！最後可到全新餐飲休閒區享用多款健康美食及飲品，為健康之旅作美好終結。

 

新興運動體驗區

新興運動體驗區包括忍者障礙挑戰、閃避球、極限硬舉挑戰、室內高爾夫球VR體驗區、動感單車區 Spinning Zone Powered by Nike

 

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瑜伽舞台  匯聚頂尖瑜伽導師

四大展區之一的瑜伽舞台由業界一眾頂尖導師打造一系列嶄新瑜伽課堂其中包括 RYT1000 導師及從澳洲專程來港的 Dustin Brown。瑜伽舞台提供不同類型瑜伽課堂，包括哈達瑜伽、力量瑜伽和串流瑜伽。為期 2 天的活動匯聚陣容鼎盛的瑜伽導師，透過 多元化、深入淺出的教學方法，激發瑜伽初學和進階人士參與。各位YOGA愛好者絕不能錯過！

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HYROX全球耐力賽 健身迷的終極目標

喜歡挑戰體能極限的你，不容錯過全球著名耐力賽HYROX！由多間健身室合力支持，HYROX是健身迷的終極目標。賽事成功吸引超過二千名參賽者參加，參加者年齡由 16 歲至 70 歲不等。選手除了展出驚人的力量及爆發力，更展露出肌肉線條感。現場有逾三千名觀眾打氣吶喊，令全場氣氛高漲！ 現於全球 14 個國家舉辦比賽，HYROX 體能耐力賽包括 1 公里跑步，緊接著功能性健身訓練，重複 8 次，充分鍛鍊力量及耐力。參賽者既可以個人身份或結伴組隊參加比賽。挑戰自我極限，或與世界其他參賽者一較高下！

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門票現於HYROX官方網站有售

 

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運動及健康博覽票價

為答謝支持者，運動及健康博覽將特別提供早鳥優惠，首300張門票將可享有HK$50優惠。

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INFO

第三屆運動及健康博覽

日期： 20231125日至26日（星期六至日）

開放時間：上午9時至下午7

地點：亞洲國際博覽館Hall 36、 8及10

門票現於香港運動及健康博覽官方網站有售

 

 

amJetso送出第三屆香港運動及健康博覽」無限課堂通行證

名額：20

截止日期: 20231121

>>按此參加<<

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