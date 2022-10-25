amJetso送「第9屆香港美食嘉年華 」精美家電用品

送出獎品🎁:

輕鑄鐵雙側耳炒鑊(36厘米) (價值$1,388)及美食嘉年華入場券4張 (名額1名) 樂斯牌強力電風扇(NDC-11) (價值$1,098)及美食嘉年華入場券4張(名額1名)

參加方法：

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就有機會可以贏取相關獎品

條款及細則：

- 截止日期：2022年10月27日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

第9屆香港美食嘉年華🎡由10月29日至11月6日一連9日舉行，由朝早10點半到夜晚7點半喺香港葵涌運動場等你嚟盡情掃筍貨！

⭐超過290個戶外攤位，展區多元化包括：健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區、日韓美食區，包你睇得盡情、買得盡興🛍️🛍️！嘉年華期間推出「震撼開鑼優惠」、「期間限時優惠」及「閉幕必買優惠」，優惠低於$1、1折，有「1」蚊東北大米、潔膚膏、「1」折面膜、「2」折花膠鮑魚及「3」折西冷和牛及日本醬油鮑魚！

⭐由而家至10月28日於大會網頁上玩「嘉年華賞您『飛』」遊戲，答中問題可獲「第9屆香港美食嘉年華」嘉賓券2張。

⭐入場仲可以參加抽獎贏取豐富獎品，每天首1,000名入場人士更可獲得入場禮物一份（派完即止）!

第9屆香港美食嘉年華

展覽日期：2022年10月29日至11月6日（星期六至日）

開放時間：上午10:30至晚上7:30

地點：葵涌運動場(葵芳站D出口)

網址：www.foodhk.com.hk

備注：嘉年華於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場