amJetso送《飯戲攻心》電影贈券

送出獎品🎁：「《飯戲攻心》電影贈券」 2張

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就有機會可以贏取《飯戲攻心》電影贈券

條款及細則：

- 截止日期：2022年9月7日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

集愛情、親情、兄弟情於一身的電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演 ，將於今個中秋齊人開飯上映。戲中二佬張繼聰重新演繹歌神張學友經典金曲《還是覺得你最好》，作為電影宣傳曲相信會勾起不少人的回憶。

電影宣傳曲《還是覺得你最好》將《飯戲攻心》部分畫面剪輯出來，而在短短的兩分幾鐘仍可清楚了解到一眾主演的關係，例如：大佬子華成為Stephy的前度，Stephy後來又跟二佬張繼聰走在一起，重新出現在子華面前，而子華亦對她念念不忘，不過身為大佬難頂也得頂下去，對於這個錯綜複雜的關係不是平常人能夠應對，而這三兄弟更不能夠因為一個女人而傷了和氣，愛情和兄弟情之間發生衝突，令人更想知道Stephy最終情歸何處。

中秋將至，一張應景的人月兩團圓海報曝光，子華、阿聰、Stephy和明禎都擺出戲中的招牌甫士，海報寓意有家人的地方便是家，最緊要一家人團圓食飯，既溫情又深情，六人開飯喜氣洋洋。

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