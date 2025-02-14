amJetso送「香港旅遊博覽會 2025」入場券！

香港旅遊博覽會2025重磅回歸！驚喜優惠連連！

今屆香港旅遊博覽會將匯聚來自全球嘅知名企業如國泰航空、KKday、專業旅運、澳門旅遊局、泰國政府旅遊局及日本多個縣市及機構包括東武鐵道、東急酒店集團甚至海外遊學團等等，呢度一定可以滿足晒你所有需求！仲有Mastercard專享，消費滿$500即獲商務艙機票+酒店套票抽獎機會！

焦點活動：

現場豐富禮品超過4,700份，價值超過HK$53萬

每日首500名入場人士免費旅遊SIM卡

超過40場旅遊相關講座

「馬拉松」多款低至1折旅遊裝備