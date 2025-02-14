amJetso送「香港旅遊博覽會 2025」入場券！

香港旅遊博覽會2025重磅回歸！驚喜優惠連連！
今屆香港旅遊博覽會將匯聚來自全球嘅知名企業如國泰航空、KKday、專業旅運、澳門旅遊局、泰國政府旅遊局及日本多個縣市及機構包括東武鐵道、東急酒店集團甚至海外遊學團等等，呢度一定可以滿足晒你所有需求！仲有Mastercard專享，消費滿$500即獲商務艙機票+酒店套票抽獎機會！
焦點活動：
現場豐富禮品超過4,700份，價值超過HK$53萬
每日首500名入場人士免費旅遊SIM卡
超過40場旅遊相關講座
「馬拉松」多款低至1折旅遊裝備
展覽日期：2025 年 2 月 20 日至 23 日
展覽場地：香港會議展覽中心（展覽館 5BCD）
展覽時間：早上11時至晚上8時正
宜家am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費換領門票！
會員立即免費換領：按此
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員：按此
輕鬆賺分方法：
新會員限定迎新獎賞
每日簽到打卡
每日睇文、專欄、短片
一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。