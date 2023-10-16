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2023-10-16 07:30:00

amJetso送「香港美酒佳餚巡禮」電子入場券及品味通行證

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amJetso送「香港美酒佳餚巡禮」電子入場券及品味通行證

闊別5 年，國際級美酒美饌戶外派對回歸！由香港旅遊發展局 (旅發局) 舉辦，全城期待的「香港美酒佳餚巡禮」於10 26 (星期四)10 29 (星期日)，回歸中環海濱活動空間，10 10 (星期二) 起可於網上購買入場券及品味通行證。今屆活動延續匯聚經典多國美酒的傳統，更引入時下流行的酒品、「新緯度」葡萄酒，與在世界舞台嶄露頭角的「中國葡萄酒」等，加上過百款環球人氣小吃，為公眾帶來由日至夜的維港秋意味覺盛會。

 

今年「香港美酒佳餚巡禮」約有300 個美酒與美食攤位，延續匯聚經典多國美酒嘅傳統，推介嘅佳釀網羅自36 個國家，比上屆更多，引入時下新興或較少曝光的美酒，如「新緯度」泰國葡萄酒及全球首款用豆腐乳清釀造而成的新加坡豆清酒，同時加入豐富嘅美食元素，過百款環球人氣小吃。今次四大必嚐滋味包括:經典環球佳釀、新酒品、潮流酒品同佐酒小食，讓你共聚盛宴，以味覺暢遊世界。無論你係美食家、品酒愛好者，想要與知己良朋共聚，還是尋找獨特體驗，只要嚟活動現場，就可一站吃遍、喝遍世界各地美酒美食！

 

amJetso送「香港美酒佳餚巡禮」電子入場券及品味通行證

各位來臨香港美酒佳餚巡禮品嚐美酒一定要搭配美食才能稱得上「享受人生」！今年美食展區近百攤位共搜羅17 個國家地區的美食，令味蕾與心靈都滿足到極，想體驗異國風味，可以嘗試日式燒烤、阿根廷烤肉、黑毛豬火腿、印度烤雞等風味小食；想再品嚐懷舊地道小食，可以嘗試避風塘炒薯仔、炭香椒鹽豆腐等具有本地風味的地道小食；飯後想來一點甜? 一定要試白兔糖雪糕、黑糖珍珠爆漿蛋撻等充滿特色甜品！

想體驗精彩美酒佳餚文化嘅你萬勿錯過！今個十月約定你同家人朋友一齊嚟「香港美酒佳餚巡禮」chill番下喇！

活動官方網站

送出獎品: 「香港美酒佳餚巡禮」入場券及品味通行證1張 [總值$440]

(包括「品味券」14 張及Lucaris 紀念版酒杯 1 隻)

名額：30  

截止日期: 20231023

>>按此參加<<

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