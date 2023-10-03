amJetso送《鬼滅之刃全集中跑2023》角色型格雨傘

全香港第一個「鬼滅之刃全集中跑2023」率先登場！是次主題將以《⻤滅之刃·遊郭篇》為背景，讓大家一同走進華麗的「吉原花街」！今年「鬼滅之刃全集中跑2023」 實體跑活動由 Muse 木棉花香港正式授權主辦單位 Running Aces Event Limited 舉辦。活動將於2023年12月10日 (星期日) 在香港科學園舉行，約定所有鬼滅粉絲在「金蛋」見！

參加者可裝扮成自己喜愛的角色參加是此活動，無論打扮成炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助等，讓大家穿越到鬼滅世界，感受鬼滅之刃的魅力！

是次活動為「果園社企」籌款，機構一直幫助動物爭取權益，安排毛孩領養，以及宣揚和教育對待小動物的正確觀念。

是次賽事設有三個跑程及不同組別，包括： 5 公里及 3 公里的個人組及二人組，以及 1.5 公里的個人組及家庭二人組。二人組非常適合與親友、手足、閨蜜或情侶一起參加。家庭二人組更適合爸爸媽媽帶同3歲或以上的小朋友一同參加，享受親子運動樂趣。不論你是跑步新手還是經驗豐富的跑者，都能在「鬼滅之刃全集中跑2023」中找到適合自己的跑程和組別，一同挑戰自我，展現最強鬥志！

更多活動報導

更多活動詳情，請瀏覽：

活動官方網站

送出獎品: 《鬼滅之刃全集中跑2023》角色型格雨傘1把 ＜＜按此參加＞＞

名額：20個

截止日期: 2023年10月10日