amJetso送「apm聖誕禮品套裝」20套

一年容易又聖誕，今年你打算如何渡過這個普天同慶的大日子呢？新鴻基地產旗艦商場apm隆重其事，特別帶來充滿科幻未來感的節日裝置，打造3,000呎《玩轉未來聖誕城》裝飾，由來自元宇宙的聖誕機械人帶領大家一起遊歷3大聖誕主題區，包括「未來足球場館」、 「360度聖誕影院」及「虛擬球星動畫NFT」 ，以科幻元素融入佳節氣氛，演譯不一樣的超感聖誕，勢必成為Selfie 「Must Go」熱點！聖誕期間，Santa Robot將擔任開心大使，於apm快閃現身與顧客互動並送上驚喜禮遇. 此外，憑指定消費金額即可參加『新地冬日消費大抽獎』，贏取超過港幣100萬禮品, 與顧客歡渡一個多姿多彩的聖誕節！

為迎接聖誕佳節，apm準備多款特別版限量實用潮物，與顧客一同分享聖誕喜悅，包括足球造型觸感LED小夜燈、apm X英國人氣插畫師Angelica Hicks 2023 限量座枱年曆及其他精美禮品等，充滿驚喜！The Point會員於2022年12月1日至2023年1月1日期間蒞臨apm以電子貨幣購物消費滿 HK$300或以上(憑最多兩張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根，每組發票消費金額須達港幣$100或以上) 或憑800積分，即有機會換領聖誕限量潮物或其他精美禮品乙份 (禮品數量有限，送完即止) 。

另外，apm更將推出「新地冬日消費大抽獎」活動，送出總值超過百萬元獎賞，藉此回饋顧客的支持。顧客由2022年11月5日至2023年1月2日內蒞臨apm以電子貨幣購物單一消費滿 HK$300或以上即可獲抽獎機會一次，滿HK$600即可獲抽獎機會兩次(每套合資格單據最多可獲20次抽獎機會)，有機會贏取$10萬Point Dollar、人氣iPhone14、熱賣按摩椅、MacBook Pro 13、五星級酒店Staycation套票或其他潮流影音禮品等不同驚喜禮遇，抽獎同時兼可賺取積分換Point Dollar，讓顧客盡享購物樂。

隨著第三期消費券於12月發放， apm將再度聯同全場逾100個人氣品牌於12月24日推出「平安夜感謝日」，讓大家趁聖誕節盡情掃平貨，包括全場逾千件潮流產品低至1元震撼價換購，大送聖誕福袋，開心HK$1美食放題勁掃人氣美食， 還有冬日開倉快閃店低至1折瘋搶波鞋、手袋。

送出獎品 : apm 特別版發光足球燈、英國人氣插畫師 Angelica Hicks 座枱年曆及 Frantz 草莓松露白朱古力 ( 紅盒 ) <<按此參加>>

截止日期: 2022年12月7日