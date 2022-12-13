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2022-12-13 13:00:00

amJetso送「The ONE X LILABOC 3 仔 2023 流行前衛月曆」或 皇室堡「百變藝術貓造型月曆」

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amJetso送「The ONE X LILABOC 3 仔 2023 流行前衛月曆」或 皇室堡「百變藝術貓造型月曆」

聖誕市集去過N個？但夠接地氣又有點Cult味的一定在這裏！2022年的The ONE LILABOC 為大家帶來耳目一新的聖誕體驗！由即日起至202312日期間，尖沙咀The ONE聯乘超人氣藝人193郭嘉駿主理之品牌LILABOC，首度於香港商場展出，以其招牌金句「知我咩料？！」點題，為大家準備一個【今個聖誕知你咩料市集】，市集由LILABOC 核心人物 3仔」率領，新舊角色進駐8大打卡位，搞笑角色設定配合打卡情境，叫人會心微笑。老婆們Must Have Items 全部集中於「LILABOC期間限定店」，屆時店內獨家開賣LILABOC 30款期間限定新季精品，老婆們必滿載而歸！同時市集內設有咪執輸Kepo許願祈福井，佳節前後一起許下心願！另外，為迎接新一年，今年特別設計The ONE X LILABOC 32023流行前衛月曆，可愛搞鬼角色陪住大家，日日都開心爆笑！

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另外，各位貓奴請注意！皇室堡於普天同慶的佳節特別邀請各位貓奴帶同心愛的主子，來到皇室堡打卡兼玩番轉，貓奴可以和主子一同在商場內的各種靚靚擺設下打卡。【皇室堡聖誕圍「奴」Meow!】由即日起至202312日，於皇室堡中庭位置設6Meow Meow!打卡位，讓貓奴與主子同框齊齊打卡。此外，同場加設限定「貓貓紙箱市集」，多款貓貓產品供貓奴選購，更特設慈善義賣攤檔，義賣由劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻女士(劉太)親手鈎織的貓咪頸圈及精選貓咪主題精品，並會將收益撥捐香港群貓會，誠邀愛心滿載的貓奴一起支持。精彩活動豈止那麼少？貓奴必搶的「百變藝術貓造型月曆」及「專業貓咪攝影坊」，一眾愛貓人士絕對不容錯過。如果你是主子的攝影發燒友記得參加「皇室堡喵星人」Instagram攝影大賽，有機會贏取豐富獎品，享受聖誕圍「奴」之樂！

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送出獎品: The ONE X LILABOC 3 2023 流行前衛月曆」或 皇室堡「百變藝術貓造型月曆」 <<按此參加>>

 

截止日期: 20221218

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