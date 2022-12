amJetso送「The ONE X LILABOC 3 仔 2023 流行前衛月曆」或 皇室堡「百變藝術貓造型月曆」

聖誕市集去過N個?但夠接地氣又有點Cult味的一定在這裏!2022年的The ONE 及 LILABOC 為大家帶來耳目一新的聖誕體驗!由即日起至2023年1月2日期間,尖沙咀The ONE聯乘超人氣藝人193郭嘉駿主理之品牌LILABOC,首度於香港商場展出,以其招牌金句「知我咩料?!」點題,為大家準備一個【今個聖誕知你咩料市集】,市集由LILABOC 核心人物 「3仔」率領,新舊角色進駐8大打卡位,搞笑角色設定配合打卡情境,叫人會心微笑。老婆們Must Have Items 全部集中於「LILABOC期間限定店」,屆時店內獨家開賣LILABOC 30款期間限定新季精品,老婆們必滿載而歸!同時市集內設有咪執輸Kepo許願祈福井,佳節前後一起許下心願!另外,為迎接新一年,今年特別設計The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆,可愛搞鬼角色陪住大家,日日都開心爆笑!