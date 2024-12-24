amJetso送「Z+ ACG×EDM HK 2025 動漫電音節」白金全日通行證

同時，超過20個地下偶像團體亦會傾力演出，1月11日，滿開花火、DENPA AI、:AFTER、時空Astria、夜瑠☆エピファニー、THEΔRAREz、Feather、戀音契約、少女ガチャポン、虹星iRiSTELLA以及M.A.D將輪番登場，為觀眾帶嚟精彩演出；1月12日，Ace Mode、ChuRiPPu、AOI、時空Astria、NOVA、戀音契約、虹星iRiSTELLA、Chotto Crazy、THEΔRAREz、モノクロームMONOCHROME和少女ガチャポン等團體接力獻唱。

屆時將有嚟自世界各地嘅音樂人、偶像團體及Cosplayer，帶嚟電音、嘻哈、J-POP🇯🇵、Cosplay等精彩表演，包括🇹🇼MARZ23、🇭🇰本地樂隊摩四青年、亞洲人氣DJ MAO、🇲🇾百大DJ藍星蕾 DJ AMBER NA、前🇰🇷 Kpop女團9MUSES隊長DJ RANA等。

❗動漫迷及電音愛好者注意❗全港首個戶外動漫電音嘉年華「Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節」將於2025年1月11日至12日登陸香港西九文化區 安盛X竹翠公園，將動漫、電音、Cosplay及同人文化完美融合！

同場加映Z Plus綜合同人賣物會！超過100 個同人攤位，展銷原創及人氣動漫周邊，從文字作品、繪本到貼紙、立牌等應有盡有。更進駐首個Cosplay活動PureCos角色扮演祭，歡迎各路Coser齊聚西九，還原本命角色！

🎄🎉聖誕驚喜快閃放送！係指定網站及合作平台購票即可享聖誕限定買一送一優惠，優惠期至2024年12月31日，詳情留意大會Facebook及IG公布。

售票網站：https://bit.ly/3X4JRfr

活動官方網站：https://www.zplus.com.hk/

獎品：「Z+ ACG×EDM HK 2025 動漫電音節」白金全日通行證

名額：16個(每人2張)

(1月11日8個；1月12日8個)