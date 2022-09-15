amjetso送5本職場天書

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條款及細則：

- 截止日期：2022年9月21日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

《求職法術──面試達人之EQ秘技》

19堂職場菜鳥、老手通用的必修課，濃縮所有見工秘技，讓你在芸芸求職者中脫穎而出！不要再看網絡上公式化的技巧了！學懂「求職法術」超實用技巧，教你在面試官前對答如流！

寄出一百封履歷表都石沉大海？不喜歡準備見工前的「對答功課」？沒完沒了的面試令你「心很累」？面試不用背書，創造個人化答案才令人印象深刻

最適合你的工作，一定就在某個地方等着你！做好最充足的準備，主動爭取吧！

作者：黃慧玟

出版社：非凡出版社

出版日期：2019/05/03

《香城職涯：被時代改寫的就業生態》

網絡時代，工作遙距化&碎片化，身為世界公民的香港人，應該如何加強自我投資，培育更完美的職場態度和軟技能？作者洞悉環球經濟新佈局，借鑑9個成功案例，提煉出7種長青技能和職涯3項致勝秘訣，讓大家從一般求職者遙身一變為超搶手的「被求職」人士！

作者 黃榮錕

出版商 中華書局(香港)有限公司

出版日期 2022-05-12

《拍廣告其實唔難》

廣告製作背後，都不過係血與汗、笑和淚咁啫。

本書作者在廣告製作行業待了二十年，從PA晉升至導演，見盡不少業界奇人異事。書中將會簡介廣告界不同工作崗位，以及他們在拍攝時的辛酸和趣事，當然也有跟客戶的互動，以至廣告製作的器材介紹等，形形式式，林林總總，讓你猶如置身其中，感同身受，笑中有淚——不論你是行內或行外人。

作者 斗零

出版商 非凡出版

出版日期 2020-04-29

《2小時極速求職──網絡時代10步搵工秘笈》

精準10步 系統化2小時你只須按部就班、完美執行本書步驟，好工自然送上門！Amazon暢銷書榜 求職市場與建議類 第1位（截至2021年8月）；LinkedIn社團全球粉絲 成功實證；美國頂級MBA富卡商學院 資深職業規劃顧問詳盡心得首次推出中文版。本書教你──確定求職公司優先次序 找出你的夢想工作，找到樂於推薦你的「貴人」，寫出讓人易讀易覆的電郵，說服「貴人」推薦你，準備會談，突圍而出！

譯者 黃少婷

出版商 非凡出版

出版日期 2021-11-16

《Startup公關教你 初創成功學》

公關Gor助你解決創業難題， 用真誠打造屬於你的創業王國！

近年不少人走出傳統企業，踏上創業之路！但是，創業初哥有不少盲點，導致在管理及推廣公司時經常中伏……公關Gor投身公關顧問多年，擔任過不少創業家的顧問，解除大大小小的「關公危機」！今次就由他整合多年經驗，教大家如何成功創業！

作者 邱益忠

出版商 非凡出版

出版日期 2021-02-19