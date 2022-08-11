amjetso送8咪半仲夏藝遊禮品

送出獎品：8咪半仲夏藝遊禮品（包括：多功能摺疊式收納箱及硅藻土杯墊，總值$500）

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取8咪半仲夏藝遊禮品

條款及細則：

- 截止日期：2022年8月18日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

今個夏日，為慶祝中染大廈落成40周年，8咪半首度聯乘本地城景水彩畫家Kelsey Chan呈獻「仲夏藝遊8咪半」。8隻精靈活潑的小恐龍和1隻剛出生的小恐龍寶寶帶領大家暢遊8咪半，通過打卡場景細說中染大廈的紡織印染歷史背景！8咪半更特設三重連環消費賞。第一賞「仲夏消費獎賞禮遇」，由即日起至9月12日，以電子消費滿指定金額，即賞「伴你飲」硅藻土杯墊或「伴你遊」多功能摺疊式收納箱，兩款禮品窩心又實用！第二賞「消費券加碼賞」配合消費券發放，以6大指定電子消費券支付工具消費，即額外賞你HK$100商場禮券！最後還有壓軸大賞「40周年同賞」，顧客身份證的出生日期只要有齊指定數字，即可免費獲贈HK$200商場禮券！今個夏天，一起來8咪半盡情購物、歎盡美食盛宴，同時享盡豐富獎賞優惠！