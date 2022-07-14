amJetso送AYYYA保濕消毒香水

原創AYYYA 香氛品牌，消毒、保濕、香味三合一獨特功能，疫情下熱賣爆紅！

香港原創AYYYA香氛品牌於2020年創立。AYYYA香氛品牌獨有保濕消毒功能，有助抗疫殺菌，日常使用能保個人衛生爽潔，亦帶來保濕護膚、增添怡人芬芳體香的效用，其獨特香芬除凸顯個人性格，輕盈舒鼻的香氣令人朝氣勃勃，可增加個人吸引力，拉近彼此社交距離。

AYYYA系列香氛品牌具20多種不同香味選擇（例如：高雅水仙、香甜芒果、清爽蜜梨等）集消毒、保濕及香味三大元素，深受年青人歡迎。除了可為客戶度身調校香味外，更與香港藝術家設計不同風格的包裝，為產品加添藝術元素。

AYYYA香氛品牌是香港品牌發展局「香港名牌2020」榮譽得獎企業旗下香港原創製造品牌，絕對是本地品牌的信心保證。

產品特點：

100% 香港製造，本地原創品牌

含 65-70% 植物酒精，殺滅 99.9% 細菌病毒

使用世界各地香料，調製獨有香味配方，突顯個人氣質

全植物提煉高效滲透玻尿酸，即時 5 倍保濕，呵護雙手

產品已通過殺菌效能測試及化妝品安全測試

零售點:AYYYA體驗店（中環街市二樓）、尖沙咀LCX、LogOn（海港城店、銅鑼灣、金鐘Lab Concept、及九龍塘店；MAMA730.COM 網店

為令am730讀者能親身感受AYYYA香氛品牌獨有保濕消毒香氣及質感，AYYYA香氛品牌現送出皇牌熱賣水仙原味保濕消毒香水，水仙花象徵自尊、自信、純潔，大方優雅，是現代女性的至愛精選。

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送出獎品🎁：AYYYA消毒保濕香水（高雅水仙味30ml、價值：$68）

名額：30位

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取AYYYA保濕消毒香水

條款及細則：

- 截止日期：2022年7月20日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。