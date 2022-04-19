amJetso送BeautyFact護膚禮包

都市人分秒必爭，忙碌生活當中，你有冇唔記得咗好好呵護自己？美容可持續分析平台BeautyFact誠意送出護膚禮包，裡面有：插畫師Dear Project Tote Bag一個、Yumthé 有機薰衣草甜睡茶及玫瑰舒緩茶各一包體驗裝、Evolcare Staycation Set一份及台灣 SAWAA 舒撫面膜 Herbal Revival Mask一塊。

大容量的Tote Bag係返工不可或缺嘅良伴；薰衣草能舒緩緊張情緒、鎮定心神，平息靜氣，玫瑰花茶的味道清香幽雅，能紓解抑鬱並改善內分泌失調；Evolcare Staycation Set內含能深入洗淨毛孔的木瓜酵素潔顏粉、舒緩敏感並即時補濕的石蓮花溫泉爽膚乳液、以及舒緩眼周不適、去除浮腫的洋甘菊眼部緊緻凝膠；SAWAA 舒撫面膜採用沙哈拉沙漠中的柵藻精萃，野生灰毛豆精萃，並有嗜酸衣藻微藻肽濃縮物，除了使肌膚獲得最佳水合作用，亦可提亮膚色，改善暗沈，調理肌膚壓力。

想領取咁豐富嘅護膚禮包，就快啲按以下方法參加遊戲啦！

送出獎品🎁：「BeautyFact護膚禮包」 （價值約$188）

名額：40個

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取BeautyFact護膚禮包

條款及細則：

- 截止日期：2022年4月25日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。