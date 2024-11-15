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2024-11-15 07:00:00

amJetso送BIODERMA救星小紅瓶

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轉季天氣多變，敏感肌特別脆弱？泛紅、刺痛有冇困擾住你？

全球醫學中心推薦嘅BIODERMA護膚品牌推出Sensibio紓敏防禦抗炎淡紋精華#救星小紅瓶，專為敏感脆弱肌設計，無防腐劑配方，含有高濃度紅鼠尾草多酚，能迅速舒緩肌膚不適，提升肌膚防禦力達75%+

 

功效：

💫30秒急速舒緩*：立即改善泛紅和不適，肌膚回復平滑水潤

💫肌膚仿生修護專利DAF™：平衡肌膚失衡生態，敏弱不再反覆

💫長效保濕：深層鎖水，保持肌膚滋潤透亮


📍 銷售點

萬寧及Bioderma 概念店獨家發售

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📍萬寧售賣點: https://bit.ly/3YVOQAY

📍萬寧官網: https://bit.ly/4ejSCJE

📍概念店地址: https://bit.ly/3BF3l2T

建議零售價 $380/30ml

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送出獎品：BIODERMA Sensibio紓敏防禦抗炎淡紋精華(30ml)一支

建議零售價 $380

名額：15

 

參加方法：

  1. 成為am730會員
  2. 填妥表格

 

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