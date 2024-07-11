amJetso送Bioderma Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+

夏天嚟啦，相信大家都迫不急待去户外玩，享受陽光與海灘，呢個時候最緊要揀返支全家大細都啱用嘅防曬產品！全新Bioderma Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+，由法國皮膚科醫學團隊專為敏感肌研發，配備Bioderma專利防曬配方SUN ACTIVE DEFENSE，高效保護細胞DNA及4重過濾UVA和UVB。相比傳統的防曬產品以添加大量紫外線過濾劑提升防曬效果，令皮膚負擔加重，Photoderm 極緻全效防曬乳液SPF50+ 卻能全面提升皮膚自我防禦力，減少過多不必要的防曬物質，大大減低對敏感肌膚的刺激，保護皮膚原有生態系統，防曬同時令皮膚更健康。適合嬰兒至醫美後極敏感肌使用，真正「一支守護曬」！
- 輕盈無痕：88%用家實證極快吸收，長達8小時持久保濕
- 高效防曬：4重過濾紫外光，高效阻隔UVA及UVB，有效保護細胞DNA
- 三重高耐：耐汗、耐水、耐沙，面部同全身保護，盛夏無顧慮！
- 全家適用：適合嬰兒（12個月以上）、孕婦、醫美療程後及光敏感人士
- 海洋友善：不含矽等對海洋及珊瑚有害的化學物質
立即參加遊戲，帶Bioderma Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+返屋企，「一支守護曬」全家大細Sun肌！
送出獎品：Bioderma Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+
總值 $350
名額：15個
截止日期： 2024年7月24日