amJetso送Bioderma Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+

夏天嚟啦，相信大家都迫不急待去户外玩，享受陽光與海灘，呢個時候最緊要揀返支全家大細都啱用嘅防曬產品！全新Bioderma Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+，由法國皮膚科醫學團隊專為敏感肌研發，配備Bioderma專利防曬配方SUN ACTIVE DEFENSE，高效保護細胞DNA及4重過濾UVA和UVB。相比傳統的防曬產品以添加大量紫外線過濾劑提升防曬效果，令皮膚負擔加重，Photoderm 極緻全效防曬乳液SPF50+ 卻能全面提升皮膚自我防禦力，減少過多不必要的防曬物質，大大減低對敏感肌膚的刺激，保護皮膚原有生態系統，防曬同時令皮膚更健康。適合嬰兒至醫美後極敏感肌使用，真正「一支守護曬」！