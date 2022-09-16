amjetso送Dirty Clean Food燕麥奶

送出獎品🎁：Dirty Clean Food燕麥奶1L裝3支(原味、咖啡味及朱古力味各1)

參加方法：

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按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取Dirty Clean Food燕麥奶

條款及細則：

- 截止日期：2022年9月22日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

非一般的奶類選擇🍶！講緊嘅係世界上第一個可再生認證碳中和燕麥奶品牌 Dirty Clean Food，100%採用西澳再生農場生產的非基因改造優質燕麥，配以高質冷榨葵花籽油製成，口感香醇順滑😋，充滿淡淡天然香甜與濃郁的燕麥風味，不但❌無添加糖、乳製品、大豆、堅果、基因改造、卡拉膠及穩定劑，更加入與一般牛奶含量相約的鈣、維生素B及D等健康元素，✔️適合任何人士👨‍👩‍👧‍👦，亦適合✔️100%天然及素食友善者、✔️乳糖不耐症人士👍。

備有三款不同口味：原味、咖啡味及朱古力味，滿足不同喜好。原味燕麥奶可用於代替牛奶日常飲食、用來做早餐伴穀物、沖咖啡、烹調及烘焙用都非常合適。

現Dirty Clean Food送出300盒燕麥奶給am730讀者！有興趣嘅讀者快啲參加遊戲啦！

產品詳情👉https://zz1.co/l4BdG

指定銷售點包括：

指定惠康超級市場、Market Place、指定百佳超級市場、U-Select、HKTVmall、士多Ztore、Home+。