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2022-09-16 10:00:00

amJetso送Dirty Clean Food燕麥奶

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amjetso送Dirty Clean Food燕麥奶

送出獎品🎁Dirty Clean Food燕麥奶1L3(原味、咖啡味及朱古力味各1)

 

參加方法：

 

成為am730會員

 

按此前往遊戲活動頁面

 

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

 

就有機會可以贏取Dirty Clean Food燕麥奶

 

條款及細則：

 

- 截止日期：2022922日，時間23:59

 

- 每人只限參加一次。

 

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

 

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

 

簡介：

 

非一般的奶類選擇🍶！講緊嘅係世界上第一個可再生認證碳中和燕麥奶品牌 Dirty Clean Food100%採用西澳再生農場生產的非基因改造優質燕麥，配以高質冷榨葵花籽油製成，口感香醇順滑😋，充滿淡淡天然香甜與濃郁的燕麥風味，不但無添加糖、乳製品、大豆、堅果、基因改造、卡拉膠及穩定劑，更加入與一般牛奶含量相約的鈣、維生素BD等健康元素，✔️適合任何人士👨‍👩‍👧‍👦，亦適合✔️100%天然及素食友善者、✔️乳糖不耐症人士👍

備有三款不同口味：原味、咖啡味及朱古力味，滿足不同喜好。原味燕麥奶可用於代替牛奶日常飲食、用來做早餐伴穀物、沖咖啡、烹調及烘焙用都非常合適。

 

Dirty Clean Food送出300盒燕麥奶給am730讀者！有興趣嘅讀者快啲參加遊戲啦！

產品詳情👉https://zz1.co/l4BdG

 

指定銷售點包括：

指定惠康超級市場、Market Place、指定百佳超級市場、U-SelectHKTVmall、士多ZtoreHome+

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