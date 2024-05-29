amJetso送Duffy與好友禮品30套 新城市廣場與香港迪士尼樂園合作舉辦「Sweet Together」

各位萌粉可以親身走進4米高的「甜蜜糖果屋」，穿上應援色服裝及帶上應援物和Duffy與好友主題裝置打卡合照！暢遊10大Duffy與好友主題裝置「蜜蜜」打卡位，在「士多啤梨甜森拱門」下跟Duffy和CookieAnn野餐及採摘水果、陪ShellieMay盪鞦韆、觀賞StellaLou和‘Olu Mel的歌舞表演、與Gelatoni寫生及幫助LinaBell收集糖果，4米高的「甜蜜糖果屋」不但有一系列Duffy與好友毛公仔任你盡情自拍，更特設「Duffy與好友照相亭」讓萌粉拍照留念，記錄甜蜜時刻！換上春日新裝的Duffy與好友主題裝置亦會在新城市廣場其他位置出現，等你逐一發現！
「Sweet Together」活動蹤跡遍佈新城市廣場及HomeSquare兩大商場，到處打卡合照之餘，亦可以收集Duffy與好友印章及換領一系列獨家精品。
送出獎品：新城市廣場「Sweet Together」Duffy與好友禮品
包括：Duffy與好友紙扇乙套、Duffy與好友年曆咭乙張、Duffy與好友紙帽乙個（隨機一款）、Duffy與好友貼紙乙張及Duffy與好友度高尺乙個
名額：30份
按此參加
截止日期: 6月3日