amJetso送FAIRFAX AVENUE 精選禮品

FAIRFAX AVENUE 原是美國加洲潮流街，集合多個熱賣潮牌，為西岸潮流文化人Shopping必到之聚腳點。
由人氣急升品牌- FAIRFAX USA 主導的FAIRFAX AVENUE，亦以歐美日潮流休閒服裝為主。上年選址葵芳新都會開設第一店後，今年七月將於旺角新世紀廣場（MOKO）開設近1500尺旗艦店。
新店將引入更多世界各地潮流休閒及戶外品牌，除FAIRFAX USA 繼續坐鎮，更引入注名台灣山系品牌：FILTER017；日版人氣品牌：BEN DAVIS；潮流帽牌： Kangol等等。務求讓一眾喜歡潮流品牌、街頭服飾、戶外休閒服人士有更多不同選擇。
為慶祝新店開幕，FAIRFAX更送出總值超過$10,000元禮品，包含FAIRFAX AVENUE MOKO現金券、FAIRFAX USA TEE及小袋款等。新店將有多個驚喜為大家送上，包括多個先行發售系列及獨家優惠禮遇。
FAIRFAX AVENUE送出禮物包括：
1.FAIRFAX AVENUE MOKO$50現金券 （100份）
於MOKO店消費每滿＄400，即可使用一張；滿＄800，可使用兩張，如此類推；每項交易最多可使用4張購物現金券。
2. FAIRFAX TRAY (FF0400) （10份）
FAIRFAX 在ACCESSORIES 系列誠意之作，採用CORDURA®布料
可將隨身或瑣碎物物，方便整理。
3. FAIRFAX Randy’s Pouch (FF5000) （6份）
FAIRFAX 將腰掛包及銀包集結一身，令到整件事更有玩味性，圓身設計更顯獨特。
4. FAIRFAX CARD HOLDER WALLET (FF0200) （2份）
FAIRFAX 熱門經典款式，內格多。不論卡或現金都輕鬆放入。
5. FAIRFAX ECO SHOPPING TOTE (FF1500) （2份）
FAIRFAX 將環保與潮流結合，可接疊的CORDURA®布料TOTE bag方便且耐用。
6. BEN DAVIS Shoulder bag (BDW-8016) （1份）
BEN DAVIS 近年在香港火速爆紅，其品牌除服裝外，袋飾單品亦非常注目。
7. FAIRFAX FFXTS-01 TEE （10份）
FAIRFAX ESSENTIAL系列的經典純色LOGO TEE，用料舒適、多色選擇，日常簡單配搭一流。
參加方法：
按照遊戲頁面的指示完成相關程序
就有機會可以贏取FAIRFAX AVENUE 精選禮品
條款及細則：
- 截止日期：2022年7月14日，時間23:59。
- 每人只限參加一次。
- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。
- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。