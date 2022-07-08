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2022-07-08 10:00:00

amJetso送FAIRFAX AVENUE 精選禮品

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amJetso送FAIRFAX AVENUE 精選禮品

FAIRFAX AVENUE 原是美國加洲潮流街，集合多個熱賣潮牌，為西岸潮流文化人Shopping必到之聚腳點。

 

由人氣急升品牌- FAIRFAX USA 主導的FAIRFAX AVENUE，亦以歐美日潮流休閒服裝為主。上年選址葵芳新都會開設第一店後，今年七月將於旺角新世紀廣場（MOKO）開設近1500尺旗艦店。

新店將引入更多世界各地潮流休閒及戶外品牌，除FAIRFAX USA 繼續坐鎮，更引入注名台灣山系品牌：FILTER017；日版人氣品牌：BEN DAVIS；潮流帽牌： Kangol等等。務求讓一眾喜歡潮流品牌、街頭服飾、戶外休閒服人士有更多不同選擇。

 

為慶祝新店開幕，FAIRFAX更送出總值超過$10,000元禮品，包含FAIRFAX AVENUE MOKO現金券、FAIRFAX USA TEE及小袋款等。新店將有多個驚喜為大家送上，包括多個先行發售系列及獨家優惠禮遇。

 

FAIRFAX AVENUE送出禮物包括：

 

1.FAIRFAX AVENUE MOKO$50現金券 100份）

 

MOKO店消費每滿＄400，即可使用一張；滿＄800，可使用兩張，如此類推；每項交易最多可使用4張購物現金券。

 

2. FAIRFAX TRAY (FF0400)  10份）

 

FAIRFAX ACCESSORIES 系列誠意之作，採用CORDURA®布料

可將隨身或瑣碎物物，方便整理。

 

3. FAIRFAX Randy’s Pouch (FF5000) 6份）

FAIRFAX 將腰掛包及銀包集結一身，令到整件事更有玩味性，圓身設計更顯獨特。

 

4. FAIRFAX CARD HOLDER WALLET  (FF0200) 2份）

FAIRFAX 熱門經典款式，內格多。不論卡或現金都輕鬆放入。

voucher FF0400 Tray. FF5000 - BLACK (F) FF5000 - ORANGE (F) FF5000 - PINK (F) FF0200 Card Holder Wallet - BlackX Orange FF0200 Card Holder Wallet - Grey X Yellow FF0200 Card Holder Wallet - Purple X Coral

5. FAIRFAX ECO SHOPPING TOTE (FF1500)  2份）

FAIRFAX 將環保與潮流結合，可接疊的CORDURA®布料TOTE bag方便且耐用。

 

6. BEN DAVIS Shoulder bag (BDW-8016) 1份）

BEN DAVIS 近年在香港火速爆紅，其品牌除服裝外，袋飾單品亦非常注目。

 

7. FAIRFAX FFXTS-01 TEE   10份）

FAIRFAX ESSENTIAL系列的經典純色LOGO TEE，用料舒適、多色選擇，日常簡單配搭一流。

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取FAIRFAX AVENUE 精選禮品

條款及細則：

 

- 截止日期：2022714日，時間23:59

 

- 每人只限參加一次。

 

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

 

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

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