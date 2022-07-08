amJetso送FAIRFAX AVENUE 精選禮品

由人氣急升品牌- FAIRFAX USA 主導的FAIRFAX AVENUE，亦以歐美日潮流休閒服裝為主。上年選址葵芳新都會開設第一店後，今年七月將於旺角新世紀廣場（MOKO）開設近1500尺旗艦店。

FAIRFAX AVENUE 原是美國加洲潮流街，集合多個熱賣潮牌，為西岸潮流文化人Shopping必到之聚腳點。

新店將引入更多世界各地潮流休閒及戶外品牌，除FAIRFAX USA 繼續坐鎮，更引入注名台灣山系品牌：FILTER017；日版人氣品牌：BEN DAVIS；潮流帽牌： Kangol等等。務求讓一眾喜歡潮流品牌、街頭服飾、戶外休閒服人士有更多不同選擇。

為慶祝新店開幕，FAIRFAX更送出總值超過$10,000元禮品，包含FAIRFAX AVENUE MOKO現金券、FAIRFAX USA TEE及小袋款等。新店將有多個驚喜為大家送上，包括多個先行發售系列及獨家優惠禮遇。

FAIRFAX AVENUE送出禮物包括：

1.FAIRFAX AVENUE MOKO$50現金券 （100份）

於MOKO店消費每滿＄400，即可使用一張；滿＄800，可使用兩張，如此類推；每項交易最多可使用4張購物現金券。

2. FAIRFAX TRAY (FF0400) （10份）

FAIRFAX 在ACCESSORIES 系列誠意之作，採用CORDURA®布料

可將隨身或瑣碎物物，方便整理。

3. FAIRFAX Randy’s Pouch (FF5000) （6份）

FAIRFAX 將腰掛包及銀包集結一身，令到整件事更有玩味性，圓身設計更顯獨特。

4. FAIRFAX CARD HOLDER WALLET (FF0200) （2份）

FAIRFAX 熱門經典款式，內格多。不論卡或現金都輕鬆放入。