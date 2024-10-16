amJetso送gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油

夜晚一定要瞓返個抗衰美容覺！

每個寧靜的夜晚，都是肌膚修復的黃金時間。gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油，讓你在8小時的睡眠中，享受天然花療的抗衰老力量，撫平細紋、去除暗黃、提升輪廓，讓肌膚煥發年輕光彩。🤩

產品特色：

🌹深層滋潤：大馬士革玫瑰精華，蘊含Omega 3、6、9，幫助細胞修復再生，提升抗敏修復力

🌹抗皺拉提：多肽成分促進膠原蛋白增生，夜間修復，加倍抗皺

🌹高效保濕：透明質酸及紅花籽油，鎖水保濕，補充肌膚水分