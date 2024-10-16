amJetso送gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油

夜晚一定要瞓返個抗衰美容覺！
每個寧靜的夜晚，都是肌膚修復的黃金時間。gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油，讓你在8小時的睡眠中，享受天然花療的抗衰老力量，撫平細紋、去除暗黃、提升輪廓，讓肌膚煥發年輕光彩。🤩
產品特色：
🌹深層滋潤：大馬士革玫瑰精華，蘊含Omega 3、6、9，幫助細胞修復再生，提升抗敏修復力
🌹抗皺拉提：多肽成分促進膠原蛋白增生，夜間修復，加倍抗皺
🌹高效保濕：透明質酸及紅花籽油，鎖水保濕，補充肌膚水分
臨床實證：
✨使用24小時內，肌膚水分流失減少17%。
✨使用28天後，皺紋深度及長度明顯減少，面部輪廓緊緻，改善暗黃膚色。
多種使用方法：
✅夜間修護：取數滴精華油塗於面部及頸部，輕按吸收
✅混和面霜：可與晚霜混合使用，加倍保濕抗皺
✅全身修護：適用於乾燥或受損肌膚，如手肘部位
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99.9%天然配方
不含礦物油、酒精、化學防腐劑 (如parabens)、人造色素或香料
所有膚質適用，包括脆弱敏感肌
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銷售點:
萬寧(香港及澳門) 地址: https://bit.ly/481S6xK
Zoe by Profex 網店: https://bit.ly/3YsP42B
送出獎品：gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油（一支）
建議零售價 $449/支
名額：15個
參加方法：
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