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2024-10-16 17:29:12

amJetso送gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油

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夜晚一定要瞓返個抗衰美容覺！

每個寧靜的夜晚，都是肌膚修復的黃金時間。gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油，讓你在8小時的睡眠中，享受天然花療的抗衰老力量，撫平細紋、去除暗黃、提升輪廓，讓肌膚煥發年輕光彩。🤩

產品特色：

🌹深層滋潤：大馬士革玫瑰精華，蘊含Omega 369，幫助細胞修復再生，提升抗敏修復力

🌹抗皺拉提：多肽成分促進膠原蛋白增生，夜間修復，加倍抗皺

🌹高效保濕：透明質酸及紅花籽油，鎖水保濕，補充肌膚水分

 

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臨床實證：

使用24小時內，肌膚水分流失減少17%

使用28天後，皺紋深度及長度明顯減少，面部輪廓緊緻，改善暗黃膚色。

 

多種使用方法：

夜間修護：取數滴精華油塗於面部及頸部，輕按吸收

混和面霜：可與晚霜混合使用，加倍保濕抗皺

全身修護：適用於乾燥或受損肌膚，如手肘部位

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99.9%天然配方

不含礦物油、酒精、化學防腐劑 (parabens)、人造色素或香料
所有膚質適用，包括脆弱敏感肌

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銷售點:

萬寧(香港及澳門) 地址: https://bit.ly/481S6xK

Zoe by Profex 網店: https://bit.ly/3YsP42B

 

送出獎品：gülsha晨露純玫瑰晚間修護精華油（一支）

建議零售價 $449/

名額：15

 

參加方法：

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