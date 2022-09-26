amJetso送IF 100%椰青水及熱帶雜果汁蘆薈飲品

送出獎品🎁：

IF 100%椰青水350ml X 24支(1箱) 名額17箱

熱帶雜果汁蘆薈飲品350ml X 24支(1箱) 名額13箱

參加方法：

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就有機會可以贏取相關獎品

條款及細則：

- 截止日期：2022年10月2日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

今次送出銷量連續5年稱霸全港的IF 100%椰青水及熱帶雜果汁蘆薈飲品俾您慢慢Chill !

泰國飲品企業General Beverage Co., Ltd.緊貼香港人的喜好，於2015年引入椰青水，為香港市場帶來與眾不同的「泰」風味，讓港人隨時隨地都能享受到正宗泰國椰青水。天然無添加的椰青水採用泰國優質椰子製造，令其產品每啖都散發着濃郁椰香。能於坊間一眾椰青水品牌中脫穎而出，秘訣全因採用無可取代的原材料，由椰子品種到種植地理位置，一絲不苟只挑選最佳品質，每個椰子均採自泰國中部最盛產椰子的地區，以優質土壤、良好水質及和暖陽光培植，以所有天然優勢種出最新鮮香甜的椰子，帶來100%天然無添加椰青水，其長勝秘方更突顯 的獨特競爭優勢。100%「泰國製造」，保持專屬泰國的正宗味道，贏盡口碑！ 泰國亦被冠上水果天堂的美譽， 特此按季節挑選時令水果，引入泰國果汁系列，推出熱帶雜果汁蘆薈飲品，並加入各式各樣的果肉﹑蘆薈粒等，增加口感層次，為大眾提供更多健康及多元化口味飲品。