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2024-09-24 11:00:00

amJetso送Klook東京或曼谷交通通行証

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amJetso_Klook送東京或曼谷交通通行証
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Klook 有轆嘅都有得Book!!! 出發旅行前，記得上Klook 預定不同交通方案，方便你去邊都得！由出發一刻至回程，Klook 包辦你所有交通選擇，啱哂唔同需要的你，仲有限時低至88折優惠！

 

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  • 包車一日遊：Klook有時間彈性的包車方案，方便不同旅客需求的旅遊行程！

 

  • 機場接送：Klook 預訂機場接送過程方便、即時，更有選擇可自選接送方式、車輛類型，甚至部分可按需要添加兒童座椅，亦有選擇提供專業司機舉牌接待，安全帶你到所訂車輛享受接送服務！

 

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送出獎品：

1)東京地鐵一日券 (24 hours )  名額： 20個

2)曼谷 BTS 空鐵兔子卡 (【Klook 版】素萬那普機場出境大廳領取) 名額： 20個

截止日期: 2024年9月30日23:59 

 

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