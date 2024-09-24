amJetso送Klook東京或曼谷交通通行証

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- 交通通行證：Klook 在世界各地有相應的交通通行證，去到不同國家時可以快速來往市內不同熱門必去地方，最出名當然係東京地鐵一日券、Suica 西瓜卡 或者 曼谷 BTS 空鐵兔子卡！
- 鐵路通行證： 最多人鐘意係Klook預定的JR Pass (JR 鐵路周遊券) , 仲有Klook獨家的新幹線 預定服務，輕鬆掃QR code直接入閘及可預訂指定座位，真係方便到爆！
- 包車一日遊：Klook有時間彈性的包車方案，方便不同旅客需求的旅遊行程！
- 機場接送：Klook 預訂機場接送過程方便、即時，更有選擇可自選接送方式、車輛類型，甚至部分可按需要添加兒童座椅，亦有選擇提供專業司機舉牌接待，安全帶你到所訂車輛享受接送服務！
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送出獎品：
1)東京地鐵一日券 (24 hours ) 名額： 20個
2)曼谷 BTS 空鐵兔子卡 (【Klook 版】素萬那普機場出境大廳領取) 名額： 20個
截止日期: 2024年9月30日23:59